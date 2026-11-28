El viernes 27 de noviembre, Inter Miami fue eliminado de los playoffs de la Major League Soccer (MLS) tras perder 1-0 contra Columbus Crew en Ohio. El partido se disputó en el estadio ScottsMiracle-Gro Field, donde el único gol lo anotó el uruguayo Santiago Rodríguez en tiempo de descuento.

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Esta derrota dejó fuera a Inter Miami, que había finalizado segundo en la Conferencia Este durante la temporada regular. Columbus Crew, que terminó en el séptimo puesto de la misma conferencia, avanzó a las semifinales tras imponerse en el global, luego de haber ganado 3-0 en el partido de ida.

Durante el encuentro, Inter Miami tuvo oportunidades claras para marcar, incluyendo un cabezazo desviado del argentino Germán Berterame y un intento de Lionel Messi que no pudo conectar desde una buena posición. Además de Messi y Berterame, también participaron los argentinos Rodrigo De Paul y Facundo Mura.

Con esta eliminación, Inter Miami deberá enfocarse en la próxima temporada, manteniendo a Messi en el plantel y buscando incorporar nuevos refuerzos para mejorar su rendimiento.

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