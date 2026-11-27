Franco Colapinto finalizó en la decimoquinta posición en la segunda práctica libre del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, que se disputó el viernes 27 de noviembre en el Circuito Internacional de Lusail.

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El piloto argentino, que corre para Alpine, no pudo mejorar la posición que había conseguido en la primera sesión del día, donde terminó 12°. La escudería francesa enfrentó problemas técnicos relacionados con los frenos en ambos monoplazas, lo que afectó el rendimiento durante la tanda vespertina.

Durante la segunda práctica, Pierre Gasly, compañero de equipo de Colapinto, perdió el control de su auto en un intento de vuelta rápida y terminó atrapado en la grava, lo que provocó una bandera roja y la suspensión temporal de la sesión. Además, la presencia de suciedad y gravilla en el asfalto había generado una interrupción previa.

El piloto más rápido del día fue Kimi Antonelli, de Mercedes, seguido por su compañero George Russell. Los tiempos reflejaron las dificultades que Colapinto había anticipado antes del Gran Premio, debido a las altas temperaturas y las características de alta velocidad del circuito.

Colapinto buscará mejorar el rendimiento de su Alpine en la última práctica libre que se realizará el sábado 28 de noviembre a las 11:30, antes de la clasificación programada para las 15:00. La carrera está prevista para el domingo 29 a las 13:00, con una duración de 57 vueltas. Todos los horarios corresponden a la Argentina.

El piloto argentino intentará repetir o superar el desempeño logrado en el Gran Premio de Las Vegas, donde finalizó en sexto lugar y sumó puntos para el campeonato. La actividad del fin de semana podrá seguirse en vivo a través de Disney+ Premium.

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