El fútbol argentino transita las últimas semanas de competencia con varios objetivos por resolver. Además de los títulos que todavía están en juego, la atención se concentra en la distribución de las plazas para la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2027.

Hasta el momento, seis equipos argentinos tienen asegurada su participación en la máxima competencia continental, mientras que otros seis cuentan con un lugar en la Sudamericana. Sin embargo, los resultados de las próximas jornadas podrían modificar el escenario.

Los equipos que ya tienen su lugar en la Libertadores

Belgrano, campeón del Torneo Apertura, y Boca Juniors, ganador de la Copa Sudamericana, tienen asegurada su participación en la fase de grupos. A ellos se suman Platense, Rosario Central y Argentinos Juniors, mientras que Independiente Rivadavia comenzará su participación desde la segunda fase preliminar.

El campeón del Torneo Clausura también obtendrá un boleto directo a la fase de grupos.

Por otro lado, Platense tiene garantizada su clasificación independientemente del resultado de la final de la Copa Argentina ante Boca, debido a que el conjunto de La Ribera ya consiguió su plaza internacional.

Estudiantes puede modificar el reparto de cupos

Una de las principales definiciones tendrá lugar este sábado 28 de noviembre en Montevideo, donde Estudiantes de La Plata enfrentará a Palmeiras por la final de la Copa Libertadores.

Si el conjunto platense consigue el título, clasificará directamente a la próxima edición del certamen y liberará su lugar en la Copa Sudamericana.

En ese escenario, Barracas Central, que finalizó en la duodécima posición de la tabla anual, obtendría una plaza en la segunda competencia continental.

Qué necesita Independiente para jugar una copa internacional

El equipo dirigido por Jadson Viera también sigue de cerca la definición continental. Independiente terminó en el decimotercer puesto de la tabla anual, por encima de Defensa y Justicia tras la aplicación del criterio de desempate por fair play.

Una consagración de Estudiantes, acompañada por el título del Clausura de alguno de los equipos que liberarían una plaza, permitiría al conjunto de Avellaneda ingresar a la Copa Sudamericana.

Entre esos posibles campeones aparecen Boca, Rosario Central, Gimnasia de La Plata, Vélez, River, Instituto y Barracas Central.

De todas maneras, Independiente todavía tiene la posibilidad de conseguir su clasificación sin depender de otros resultados: si conquista el Clausura, obtendrá un lugar en la Libertadores 2027.

El Rojo enfrentará este sábado a Vélez, en Liniers, por los cuartos de final del campeonato.

Las próximas definiciones deportivas determinarán la nómina definitiva de representantes argentinos en las competencias organizadas por la Conmebol durante la temporada 2027.