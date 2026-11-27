La Selección Argentina de Talla Baja consiguió este jueves su clasificación a las semifinales del Mundial de Marruecos 2026, luego de vencer por 3-2 a Egipto en un encuentro que debió remontar tras comenzar dos goles abajo en el marcador.

El conjunto nacional logró revertir el resultado gracias a los tantos de Martín Antúnez, Catriel Brassesco y el capitán Facundo Rojas, quienes sellaron la victoria que ubicó a la Albiceleste entre los cuatro mejores seleccionados del certamen internacional.

Una clasificación que terminó con incidentes

Una vez finalizado el encuentro, integrantes de ambas delegaciones protagonizaron un enfrentamiento dentro del campo de juego que obligó a la intervención de terceros para separar a los futbolistas.

El episodio habría comenzado tras un cruce entre un jugador argentino y uno egipcio, al que posteriormente se sumaron otros integrantes de los seleccionados. Sin embargo, las circunstancias que originaron el conflicto y las responsabilidades individuales no fueron confirmadas oficialmente en la información disponible.

Tras algunos momentos de tensión, la situación fue controlada y los jugadores argentinos pudieron celebrar la clasificación.

El episodio se suma a los incidentes registrados durante la fase de grupos entre Marruecos y Colombia, cuando también fue necesaria la intervención de terceros y efectivos policiales.

Argentina, a un paso de la final

Con la victoria ante Egipto, el seleccionado nacional quedó a un partido de disputar la definición del campeonato. De acuerdo con la programación conocida al cierre del jueves, su próximo rival surgiría del enfrentamiento entre Paraguay y Brasil.

Por el otro sector del cuadro, los cruces de cuartos de final enfrentaban a Marruecos con México y a Bolivia con Colombia.

Las semifinales están previstas para este viernes 27 de noviembre, mientras que la final del Mundial se disputará el domingo 29.

Los encuentros pueden seguirse a través del canal de YouTube de la Federación Internacional de Fútbol de Talla Baja (FIFTB).