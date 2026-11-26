La creciente del río Paraná impacta desde hace más de dos semanas en Colastiné Sur, en la costa santafesina, donde las familias que habitan en zonas bajas enfrentan una situación de vulnerabilidad por el avance del agua.

Foto: Redes sociales

En este contexto, los Bomberos Voluntarios de Las Flores llevan adelante un operativo de asistencia que incluye recorridas en lancha, acompañamiento a los vecinos y rescate de animales. Estas tareas se realizan en coordinación con la Municipalidad de Santa Fe, Gendarmería Nacional, Prefectura e Imusa, organización que aporta asistencia veterinaria.

Marcelo, integrante de los bomberos y también parte del Ministerio de Ambiente provincial, explicó que inicialmente trabajaron en el refuerzo de defensas con bolsas de arena en otra zona, pero luego el operativo se centró en Colastiné Sur para atender la emergencia. Destacó el aporte de la presidenta de la vecinal local, quien facilita el contacto con los vecinos y ayuda a identificar sus necesidades.

Durante una recorrida por la zona cercana al Club de Caza y Pesca, los equipos rescataron un perro que había quedado atrapado en una vivienda inundada. Paula, veterinaria de Imusa, detalló que el animal es un cachorro que se mostró agresivo al ser capturado, pero fue puesto a salvo y trasladado a un hogar de tránsito mientras buscan una familia que lo adopte. También se colocó una jaula trampa con alimento para intentar rescatar a un gato que permanece en la zona.

La veterinaria señaló que las familias que deban abandonar sus casas por la crecida deben llevar consigo a sus animales para evitar riesgos como ahogamientos o mordeduras de víboras. Imusa realizó tareas preventivas en la zona, como vacunación antirrábica y castraciones, y continúa acercando alimento y asistencia a los animales afectados.

El 26 de noviembre, mientras continuaban las tareas en Colastiné Sur, el cuartel de Bomberos Voluntarios de Las Flores celebró su 48° aniversario. Marcelo recordó que todos los integrantes son voluntarios que combinan esta labor con otros trabajos y que la institución depende de la solidaridad de la comunidad para sostener sus actividades.

Los bomberos y los equipos de distintas instituciones mantienen el operativo en la zona afectada, acompañando a las familias y respondiendo a las necesidades que surgen por la crecida del Paraná.

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