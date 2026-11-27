Estudiantes de La Plata volverá este sábado al estadio Centenario de Montevideo para disputar la final de la Copa Libertadores 2026 frente a Palmeiras. La capital uruguaya ocupa un lugar particular en la trayectoria internacional del conjunto argentino, tanto por sus conquistas deportivas como por los vínculos que construyó con los dos principales clubes del fútbol oriental.

Los antecedentes de su relación con Peñarol se remontan a 1927, cuando ambos equipos disputaron un encuentro amistoso que terminó igualado 2-2. El acercamiento continuó durante los años siguientes e incorporó una dimensión institucional en 1937, cuando el conjunto aurinegro participó de la inauguración del sistema de iluminación del estadio de Estudiantes.

Una amistad que se fortaleció en la Libertadores

La relación adquirió mayor relevancia en 1968. Estudiantes debía enfrentar a Palmeiras en Montevideo para definir el título continental y encontró en Peñarol el respaldo necesario para preparar aquel encuentro.

Las gestiones del entonces presidente Mariano Mangano permitieron que el plantel dirigido por Osvaldo Zubeldía utilizara las instalaciones de Los Aromos, donde habitualmente concentraba el equipo uruguayo.

Estudiantes consiguió su primera Copa Libertadores y volvió a contar con la hospitalidad del Carbonero al año siguiente.

En 1970, ambos clubes fueron protagonistas de la final continental, en la que el conjunto platense obtuvo su tercera consagración consecutiva. La competencia deportiva no interrumpió la relación entre las instituciones.

Con el paso del tiempo, el vínculo también se trasladó a las tribunas, especialmente durante la década de 1990, cuando comenzó a consolidarse el intercambio entre grupos de simpatizantes.

Nacional, un rival construido en las finales

La historia con Nacional estuvo marcada por la disputa de títulos internacionales. En 1969, Estudiantes se impuso en los dos encuentros de la final de la Libertadores y obtuvo su segundo campeonato continental.

Dos años después, el Tricolor tuvo su revancha. Tras repartirse las victorias en los primeros partidos, Nacional ganó 2-0 el desempate disputado en Lima y terminó con la hegemonía sudamericana del equipo argentino.

Los enfrentamientos continuaron en distintas competencias. En 2009, Estudiantes volvió a superar al conjunto uruguayo, esta vez en semifinales, antes de conquistar su cuarta Libertadores frente a Cruzeiro.

La rivalidad también registró episodios de violencia entre simpatizantes. En 2022, los incidentes ocurridos durante un encuentro en La Plata derivaron en medidas disciplinarias contra el ingreso de público visitante de Nacional a estadios bonaerenses.

Una nueva final en territorio uruguayo

Este sábado, desde las 17 horas, Estudiantes volverá a encontrarse con Palmeiras en el Centenario, 58 años después de aquella primera consagración internacional.

El conjunto platense buscará sumar su quinta Copa Libertadores en una ciudad directamente vinculada con los principales capítulos de su historia continental.