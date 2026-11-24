El martes 24 de noviembre, la Municipalidad de Teodelina anunció la puesta en marcha de una nueva línea de WhatsApp destinada a recibir reclamos de los vecinos.

Foto: Redes sociales

El número habilitado es 3462 650940, a través del cual los ciudadanos pueden solicitar un enlace para acceder a una plataforma digital que facilita la gestión de sus reclamos de forma sencilla y rápida.

Desde el municipio indicaron que esta medida busca mejorar la comunicación con la comunidad y optimizar la respuesta a las inquietudes y problemas que se presentan en la ciudad.

Asimismo, aclararon que los reclamos serán recibidos exclusivamente mediante la aplicación vinculada a la plataforma, y no se atenderán solicitudes por llamadas telefónicas.

Esta iniciativa forma parte de las acciones del gobierno local para modernizar los canales de atención y promover una gestión más eficiente y transparente.

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