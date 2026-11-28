El periodista Luis Ventura fue internado en el Sanatorio de la Trinidad de Quilmes tras sufrir una descompensación el viernes 27 de noviembre mientras se dirigía al aeropuerto internacional de Ezeiza. El episodio se produjo cuando el conductor, presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), experimentó un aumento abrupto de su presión arterial que le impidió continuar su viaje a Miami, donde tenía previsto participar en la entrega de los premios Martín Fierro Latino.

Foto: Redes sociales

Ventura había comenzado su jornada laboral a las cinco de la mañana y acumulaba un intenso cansancio por su exigente agenda, según relataron personas de su entorno. La productora Alicia Pedrelli, de Secretos Verdaderos, señaló que el periodista llegó temprano al trabajo visiblemente agotado y que, pese a ello, se comprometió a cumplir con todas sus obligaciones. Acompañado por su colega Daniel Gómez Rinaldi, el conductor debió suspender su traslado al aeropuerto y fue asistido en el sanatorio.

En el centro de salud, los profesionales médicos realizaron una batería de estudios y mantienen a Ventura bajo observación para estabilizar sus valores y descartar complicaciones mayores. Según informó el propio periodista, su presión arterial llegó a 20/11 y fue estabilizada a 11/7. Por el momento, se espera que permanezca internado al menos hasta el lunes 30 de noviembre, mientras se monitorea su evolución.

La internación obligó a cancelar su viaje a Miami y su participación en la ceremonia de entrega de los Martín Fierro Latino, prevista para el domingo 29 de noviembre. Recientemente, Ventura había estado en la ceremonia de los premios en Uruguay y tenía programadas otras actividades vinculadas a APTRA en el exterior.

El círculo íntimo del periodista aguarda los resultados definitivos de los estudios antes de emitir un parte oficial sobre su alta médica. Mientras tanto, Ventura busca transmitir tranquilidad sobre su estado de salud y se mantiene en contacto con su entorno.

Este episodio pone en evidencia el ritmo intenso de trabajo que llevaba el conductor, quien no contaba con horarios regulares de descanso, según indicaron allegados.

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