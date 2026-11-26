El programa Vax Team del Ministerio de Salud de Santa Fe llevó este jueves una nueva jornada a la Escuela Nº 131 “Falucho” de Soldini. La iniciativa busca recuperar y mantener las coberturas de vacunación infantil mediante actividades lúdicas y pedagógicas.

Un centenar de alumnos participaron de la revisión de sus carnets de vacunación, recibieron figuritas para completar un álbum y disfrutaron de una obra teatral que difundió la importancia de las vacunas.

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La secretaria de Salud provincial, Andrea Uboldi, explicó que la propuesta, impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra Silvia Ciancio, pretende acercar la prevención a los niños de forma creativa y participativa. “La vacunación en estas edades es fundamental porque permite completar los esquemas y sostener la protección frente a enfermedades prevenibles”, señaló.

Uboldi destacó además que la campaña articula el trabajo de los ministerios de Salud, Educación y Cultura, que colaboran para facilitar la vacunación en las escuelas.

El presidente comunal de Soldini, Leonardo Marconcini, valoró la iniciativa y agradeció al gobernador por apoyar esta estrategia. Señaló que la vacunación no es solo un acto individual, sino un evento solidario que protege a toda la comunidad. “Vax Team cambia la visión de la vacuna como un pinchazo doloroso por un mensaje de protección”, afirmó.

Por su parte, la directora de la escuela, Ileana Aquili, calificó la jornada como una oportunidad para que los alumnos aprendan jugando sobre el cuidado de la salud.

Esta actividad en Soldini forma parte de una campaña que ya visitó más de 20 localidades de la provincia, incluyendo recientemente Arequito, Venado Tuerto y Villa Cañás. Durante el primer semestre de 2026, Vax Team logró aumentar las coberturas de vacunación en niños y niñas en edad escolar en toda Santa Fe.

Según datos oficiales, en niños de 5 años, la cobertura del refuerzo de Triple Bacteriana Celular subió del 25,5 % al 30,4 %, la de Varicela del 23,8 % al 28,5 % y la de IPV del 24,8 % al 30,6 %. En niños de 11 años, la cobertura de Triple Bacteriana Acelular pasó del 26,4 % al 33,5 %, la de VPH femenino del 28,3 % al 33,3 % y la de Meningococo del 26 % al 32,5 %.

El material de la campaña y el mapa actualizado de vacunatorios habilitados están disponibles en la página oficial del gobierno provincial.

En otro orden, el gobernador encabezó la entrega de 13 ambulancias para localidades del departamento La Capital, parte de una compra de 103 unidades realizadas en 2026, que se suman a las 174 incorporadas en 2025.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.