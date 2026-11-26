El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, realizó en Rosario el cierre del curso “Preventor en Adicciones y Pacificador Territorial”, con la participación de más de 250 personas. La capacitación busca fortalecer las estrategias comunitarias para prevenir y acompañar a quienes atraviesan consumos problemáticos.

El curso, organizado por la Agencia de Prevención de Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones (Aprecod), está destinado a referentes comunitarios que trabajan en contacto directo con sus territorios. Durante la jornada, los asistentes intercambiaron experiencias y recibieron herramientas para intervenir en situaciones vinculadas a las adicciones.

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Luciano Sciarra, secretario de Aprecod, señaló que la formación apunta a brindar recursos concretos para la prevención y el acompañamiento desde el territorio. "La prevención y el acompañamiento requieren escucha, cercanía y un trabajo articulado entre el Estado y las organizaciones sociales", indicó.

Además, el encuentro incluyó disertaciones sobre políticas públicas. La Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad abordó la prevención de las violencias por razones de género, mientras que la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia explicó el Régimen Penal Adolescente vigente en la provincia.

Participantes del curso compartieron sus motivaciones para sumarse a la formación. Leonela relató que su experiencia personal y familiar con el consumo problemático la impulsó a capacitarse para ayudar a otros: "Cuando uno conoce y sabe, puede llevar un granito de fe a las familias y a los chicos que creen que no pueden salir de esa situación".

Por su parte, Juliano, quien fue consumidor durante más de diez años, destacó que la capacitación le permitió canalizar su experiencia para apoyar a personas en situaciones similares. "El consumo está en todos lados y afecta a muchas familias. Quiero ayudar a la mayor cantidad de gente posible", afirmó.

En este marco, el Gobierno provincial también presentó una campaña de concientización contra la violencia hacia las mujeres, con mensajes como “No estás sola” y “Llamá al 911”, en coincidencia con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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