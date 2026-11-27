La diputada provincial María Fernanda Castellani presentó el viernes 27 de noviembre dos proyectos legislativos enfocados en fortalecer las políticas públicas de prevención del suicidio en Santa Fe. Las iniciativas buscan implementar protocolos obligatorios en hospitales y centros de salud, además de establecer mecanismos de seguimiento y capacitación continua para los equipos sanitarios.

Foto: Redes sociales

Castellani, oriunda de Rufino y profesional de la psicología, fundamentó sus propuestas en las estadísticas provinciales. Indicó que en Rufino se registraron ocho suicidios en lo que va de 2026, mientras que en toda la provincia hubo 448 casos en 2025. Según la legisladora, estos números requieren una respuesta estatal que vaya más allá de la atención de urgencias, incorporando estrategias de prevención, intervención temprana y acompañamiento posterior.

El primer proyecto establece un protocolo provincial obligatorio para la atención en situaciones de riesgo suicida en hospitales y centros de salud públicos. Incluye la capacitación permanente de equipos sanitarios y actores clave en la detección temprana, como docentes y referentes de instituciones sociales. Además, propone que se garantice un plan de cuidados antes del alta médica, con la asignación de un turno para seguimiento profesional, ya que las primeras 48 a 72 horas tras una crisis son determinantes.

La iniciativa también contempla que cada hospital designe un referente responsable del seguimiento de casos y que se implementen modalidades específicas para niños, adolescentes y sus familias, respetando la confidencialidad. Castellani advirtió que la falta de turnos inmediatos y el seguimiento insuficiente dificultan la efectividad de la atención.

El segundo proyecto apunta a establecer un protocolo para el seguimiento posterior a la externación, con evaluaciones periódicas y turnos protegidos. Incluye mecanismos para retomar el contacto con pacientes que no asistan a consultas programadas, asegurando la continuidad del acompañamiento a través de equipos interdisciplinarios.

La diputada destacó que estas medidas no requieren necesariamente una inversión económica elevada, sino una reorganización de los mecanismos de atención y una decisión política para priorizar la salud mental.

Durante la entrevista, Castellani también mencionó otras iniciativas surgidas del programa Diputados por un Día, como la creación de talleres culturales para jóvenes, elaborados por estudiantes del Colegio San José de Amenábar, que ella impulsa para su tratamiento en la Legislatura.

Finalmente, la legisladora insistió en la importancia de incorporar la prevención del suicidio como una prioridad en la agenda pública provincial, promoviendo la accesibilidad a los servicios de salud mental y la coordinación entre establecimientos sanitarios, educativos y sociales.

"La salud mental es fundamental. Tenemos que poner esto como prioridad", concluyó Castellani.

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