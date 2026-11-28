El sábado 28 de noviembre, la médica pediatra y psiquiatra Florencia Sanabria destacó la importancia de la solidaridad y el acompañamiento para la salud mental en la sociedad actual, marcada por el individualismo y las urgencias cotidianas.

Foto: Redes sociales

Sanabria explicó que ayudar a otros puede activar circuitos cerebrales relacionados con la recompensa y fortalecer los vínculos sociales, aunque aclaró que no es una fórmula automática para la felicidad. "El bienestar puede manifestarse como satisfacción o tranquilidad, no siempre como alegría", señaló.

La especialista subrayó que la empatía se aprende desde la infancia mediante el reconocimiento de emociones y la transmisión de valores a través del ejemplo. Destacó que los adultos tienen un rol fundamental en enseñar a los niños a escuchar y acompañar, respetando los tiempos y formas de cada uno para expresar sus sentimientos.

Además, Sanabria advirtió que la solidaridad no requiere grandes acciones, sino gestos concretos y adaptados a las necesidades de cada persona, como escuchar sin apurar, acompañar a una consulta o colaborar en tareas cotidianas. Este tipo de ayuda puede reducir la soledad y fortalecer el sentido de pertenencia en la comunidad.

Sin embargo, la psiquiatra aclaró que la ayuda no debe considerarse una solución mágica para quienes atraviesan situaciones de tristeza persistente o dificultades que afectan su vida diaria, ya que en esos casos es necesaria la atención profesional.

También destacó la dificultad que muchas personas tienen para pedir ayuda por miedo al rechazo o a ser una carga, y recomendó enseñar que solicitar apoyo es un acto de valentía y parte del aprendizaje para niños y adultos.

Sanabria advirtió sobre los riesgos de la sobrecarga en quienes ayudan de manera constante, especialmente en cuidadores prolongados, y resaltó la importancia del autocuidado y la distribución de responsabilidades para sostener la solidaridad sin afectar la salud propia.

Finalmente, la médica señaló que la salud mental se construye en comunidad, a través de vínculos, condiciones de vida y espacios de participación que permitan compartir responsabilidades y evitar que las personas enfrenten solas sus dificultades. Para ello, la solidaridad debe complementarse con servicios de salud y políticas públicas que respeten la autonomía y dignidad de quienes reciben ayuda.

La especialista propuso como primer paso dedicar tiempo a escuchar sinceramente a alguien, sin distracciones ni consejos apresurados, y ofrecer una ayuda concreta y realista. Según Sanabria, estos pequeños gestos pueden reconstruir los lazos sociales y hacer que nadie tenga que enfrentar sus problemas en soledad.

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