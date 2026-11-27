El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, entregó tres ambulancias 0 km para el departamento Constitución y habilitó la remodelación de la guardia del hospital de Alcorta durante una recorrida realizada esta semana. Además, en Elortondo, departamento General López, puso en marcha la construcción de un nuevo edificio para el Samco local.

En Alcorta, las ambulancias fueron destinadas a esa localidad, Empalme Villa Constitución y Villa Constitución. También se redistribuyeron cinco móviles ya operativos hacia Pavón Arriba, Sargento Cabral, Bombal, La Vanguardia y Santa Teresa. La remodelación del hospital local incluyó la ampliación y refuncionalización de la guardia, con la construcción de una nueva sala, un consultorio y la renovación integral del sector de atención.

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Durante la actividad en Alcorta estuvieron presentes el presidente comunal Carlos Griccini, el senador Germán Giacomino y el secretario de Logística Integrada y Articulación de Redes, Jorge Stettler.

En Elortondo, Pullaro junto a la ministra de Salud, Silvia Ciancio, y el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, inició la construcción del nuevo hospital que reemplazará al actual edificio, en funcionamiento desde hace más de 80 años. La obra, a cargo de la empresa ICA SRL, tendrá un plazo de ejecución de 18 meses y un presupuesto de 6.616 millones de pesos, un 10 % por debajo del monto oficial. El nuevo centro de salud tendrá una superficie de 2.600 metros cuadrados y se espera que mejore las condiciones de atención en la zona.

Enrico destacó que la construcción tendrá una calidad comparable a la de hospitales de Venado Tuerto y Rafaela. Por su parte, la ministra Ciancio valoró la decisión política para avanzar con esta obra y resaltó el compromiso del equipo de salud local.

Pullaro también informó que la red de emergencias y traslados en la provincia se fortaleció con la incorporación de 277 ambulancias entre 2025 y 2026, dentro de una inversión superior a los 27.000 millones de pesos. Precisó que las consultas en el sistema público de salud pasaron de 9,5 millones en 2023 a una proyección de más de 13,5 millones para fin de 2026, y que los traslados mensuales aumentaron de 250.000 a 470.000.

El gobernador afirmó que, pese a las dificultades económicas nacionales, la provincia mantiene la salud pública como prioridad y destacó la importancia de garantizar el acceso a medicamentos y alimentos para los santafesinos.

Finalmente, Pullaro entregó 13 ambulancias para localidades del departamento La Capital, que forman parte de una compra total de 103 móviles realizada este año, sumándose a las 174 incorporadas en 2025.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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