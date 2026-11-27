De las tradicionales ceremonias japonesas a las cafeterías de todo el mundo, el matcha se convirtió en una alternativa de consumo cada vez más frecuente. Su característico color verde y su incorporación a diferentes preparaciones gastronómicas acompañan el creciente interés por sus propiedades nutricionales y sus posibles beneficios para la salud.

Se trata de una variedad de té verde obtenida de la planta Camellia sinensis, cuyas hojas son cultivadas bajo sombra antes de la cosecha. Este procedimiento modifica la concentración de clorofila, aminoácidos y otros compuestos presentes en la planta.

A diferencia del té convencional, las hojas se muelen hasta obtener un polvo fino que se mezcla directamente con agua o leche. De esta manera, se consume la hoja completa, aunque esto no significa que el organismo absorba la totalidad de sus nutrientes.

Qué beneficios puede aportar a la salud

Uno de los principales componentes del matcha es la epigalocatequina galato (EGCG), un antioxidante perteneciente al grupo de las catequinas que ha sido estudiado por su posible contribución a la salud cardiovascular.

Investigaciones sobre el té verde observaron reducciones moderadas del colesterol LDL, conocido popularmente como colesterol malo. Sin embargo, todavía se necesitan más estudios específicos sobre el matcha para determinar el alcance de estos efectos.

Además, sus compuestos antioxidantes son investigados por su capacidad para limitar el daño celular asociado al estrés oxidativo.

Por otro lado, también se analiza su posible influencia sobre la sensibilidad a la insulina y la composición de la microbiota intestinal, aunque la evidencia disponible todavía es limitada.

Concentración y energía: una alternativa al café

El matcha contiene cafeína y L-teanina, un aminoácido cuya combinación podría favorecer la atención y el rendimiento cognitivo.

Estas características explican por qué algunas personas lo incorporan a su rutina como alternativa al café. No obstante, la respuesta depende de la sensibilidad individual y de la cantidad consumida.

Según Harvard Health Publishing, una taza de aproximadamente 240 mililitros de matcha puede contener entre 38 y 89 miligramos de cafeína.

Qué precauciones deben tomarse

Si bien puede formar parte de una alimentación equilibrada, su consumo excesivo puede provocar dificultades para dormir, ansiedad y molestias digestivas.

Los profesionales de la salud también recomiendan prestar atención a las preparaciones comerciales, especialmente aquellas que incorporan grandes cantidades de azúcar.

Las personas embarazadas, quienes presentan determinadas afecciones cardíacas o reciben tratamientos farmacológicos deberían consultar con un profesional antes de incorporarlo regularmente a su alimentación.

En cuanto a su relación con el descenso de peso, las investigaciones disponibles no permiten considerarlo un método eficaz por sí solo.

El matcha puede incorporarse a una dieta variada, pero sus propiedades no sustituyen los tratamientos médicos, la actividad física ni otros hábitos saludables.