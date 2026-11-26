El jueves 26 de noviembre, en Argentina, el mercado de apuestas online continúa bajo regulación provincial, sin una autoridad nacional única. Cada operador debe tramitar permisos en las jurisdicciones donde actúa, principalmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.

Foto: Redes sociales

Para identificar las plataformas legales, la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA) y NIC Argentina establecieron que solo los sitios con dominio .bet.ar están autorizados. Los portales con terminaciones .com, .net u otras funcionan fuera de la ley, sin controles fiscales ni protección para los usuarios.

En Buenos Aires, la fiscalización corresponde a la Lotería de la Ciudad (LOTBA), mientras que en la provincia la supervisión está a cargo del Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC). Entre los operadores autorizados se encuentran Betsson, bet365, Betano, Bplay y BetWarrior, además de Codere, Betfun y Casino Buenos Aires Online en CABA, y Sportsbet y Stake en Buenos Aires. En provincias del interior, operan empresas provinciales como Casino Club Online, Jugadón y City Center Online.

A pesar de contar con licencias oficiales, el sector recibe cuestionamientos por sus estrategias de promoción. Especialistas en salud mental y organizaciones sociales advierten que la presencia constante de estas marcas en camisetas deportivas, estadios y redes sociales contribuye a normalizar la apuesta y facilita el acceso de menores de edad.

Un informe de UNICEF Argentina y la UNESCO, llamado Kids Online Argentina, revela que uno de cada cuatro adolescentes entre 12 y 17 años apostó dinero por internet al menos una vez, con un inicio promedio alrededor de los 13 años mediante billeteras virtuales. Además, un estudio de Cruz Roja Argentina en escuelas secundarias de 16 provincias encontró que el 16% de los estudiantes participó en apuestas virtuales y casi la mitad conoce a alguien cercano que lo hace.

Aunque las plataformas con dominio .bet.ar prohíben el registro a menores, los controles suelen ser vulnerados mediante el uso de identidades de adultos o intermediarios que venden fichas en sitios clandestinos. Esto cuestiona la eficacia de la regulación fiscal para proteger la salud pública.

En este contexto, el Senado analiza un proyecto de ley para la Prevención de la Ludopatía y Regulación de Apuestas en Línea, que ya tiene media sanción en Diputados desde 2024. La iniciativa propone prohibir la publicidad y el patrocinio deportivo, eliminar bonos de bienvenida y exigir verificación biométrica con reconocimiento facial vía Renaper en cada inicio de sesión. De aprobarse, las plataformas oficiales deberán adaptar sus operaciones a estas nuevas reglas, similares a las implementadas en países europeos.

Por otro lado, las autoridades sanitarias recuerdan que existen canales gratuitos y confidenciales para quienes presentan signos de juego compulsivo, como la Línea 141 de Sedronar y programas provinciales de atención.

Este debate se enmarca en una creciente preocupación social y sanitaria por el impacto del juego online, especialmente entre adolescentes, y la necesidad de fortalecer controles y políticas públicas para mitigar sus efectos.

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