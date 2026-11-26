La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el jueves 26 de noviembre el recurso extraordinario federal presentado por el abogado Francisco Oneto, en representación del presidente Javier Milei, para que la denuncia contra el periodista Ari Lijalad fuera elevada a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

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El tribunal, compuesto por los jueces Alejandro W. Slokar, Daniel A. Petrone y Diego G. Barroetaveña, declaró inadmisible el recurso y confirmó el cierre del expediente, que ya había sido desestimado en instancias anteriores. La denuncia de Milei se originó a partir de declaraciones del periodista que el mandatario consideró agraviantes.

La causa fue inicialmente desestimada por la jueza de primera instancia y luego por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, que concluyeron que no existía delito en las declaraciones cuestionadas. La Sala I de Casación también había declarado desierto un recurso anterior de la querella por presentarse fuera de plazo.

El juez Petrone fundamentó el rechazo señalando que el planteo no involucraba una cuestión federal que justificara la intervención de la Corte Suprema y descartó la existencia de arbitrariedad en la sentencia o un caso de gravedad institucional. Por su parte, Slokar indicó que el escrito presentado no cumplía con los requisitos formales exigidos por la ley y la acordada de la Corte Suprema.

En agosto, Slokar había advertido sobre la importancia de la libertad de información para el sistema democrático, especialmente cuando el afectado es un funcionario público, para evitar que el derecho penal se utilice como un mecanismo disuasorio contra la labor periodística.

Con esta decisión, la querella solo podrá intentar un recurso de queja directamente ante la Corte Suprema. Si esta última instancia no prospera, la causa quedará cerrada definitivamente.

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