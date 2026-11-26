El Gobierno de Santa Fe entregó el jueves 26 de noviembre cuatro ambulancias nuevas para fortalecer el sistema de emergencias del departamento San Justo. Los vehículos fueron asignados a las localidades de San Justo, Gobernador Crespo, La Criolla y Videla.

Además, se redistribuyeron ambulancias en condiciones operativas hacia otras comunidades del departamento, como Colonia Dolores, Cayastacito, Vera y Pintado, Ramayón, Naré y Cañadita. Esta medida busca mejorar la cobertura en zonas rurales y pequeñas localidades.

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En el acto, la ministra de Salud, Silvia Ciancio, recordó que al inicio de la gestión en diciembre de 2023 el sistema de traslado estaba deteriorado, con ocho de diez ambulancias en mal estado. Destacó que la renovación de la flota es parte de una política sostenida que permitió la compra de 277 ambulancias y minibuses en dos años, con una inversión superior a 27.000 millones de pesos.

Ciancio resaltó que la incorporación de vehículos debe ir acompañada del trabajo del personal sanitario para garantizar la eficacia del sistema. “Estas ambulancias solas, sin el equipo, no son nada”, afirmó.

En el mismo evento se firmó un contrato de comodato entre el Ministerio de Salud y la Municipalidad de San Justo para instalar un Centro Operativo Territorial del SIES 107 en un inmueble ubicado en calle Cabal 2350, cedido por el municipio.

También se anunciaron cambios en la dirección del SAMCo local, con la asunción de Raúl Didier como director y Fredy Baudino como subdirector, en reemplazo de Cintia Vega. Además, se confirmó la aprobación de fondos del Programa FonRES para mejorar el Centro de Salud Fátima.

El senador departamental Rodrigo Borla valoró la incorporación de ambulancias y la redistribución de unidades, señalando que en comunidades pequeñas contar con un móvil puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Destacó que en un año y medio el departamento recibió siete ambulancias nuevas y dos minibuses, algo inédito en la historia local.

Por su parte, el intendente de San Justo, Nicolás Cuesta, destacó la articulación con la provincia para atender las necesidades del territorio y valoró la cesión del inmueble para el centro operativo. Señaló que el trabajo conjunto se basa en la comunicación y el compromiso mutuo.

El secretario de Logística Integrada y Articulación de Redes, Jorge Stettler, explicó que el sistema de emergencias forma parte de una red integrada con centros de salud y hospitales, y subrayó la importancia de acercar recursos a la población para facilitar el acceso a la atención.

En cuanto al SAMCo de San Justo, el secretario de Administración, Guillermo Álvarez, informó que la inversión provincial supera los 461 millones de pesos en infraestructura y equipamiento. En aproximadamente un mes comenzará la ampliación y refuncionalización de los quirófanos, con una inversión superior a 260 millones de pesos.

También se incorporaron una mesa de anestesia con monitor multiparamétrico y una nueva mesa de cirugía. Recientemente se completó la obra de la cocina del hospital, a cargo del Ministerio de Obras Públicas.

Álvarez destacó la importancia del recurso humano en el sistema de salud pública y valoró la decisión política del gobernador Maximiliano Pullaro para concretar estas mejoras.

En paralelo, el gobernador encabezó la entrega de 13 ambulancias para localidades del departamento La Capital, que forman parte de una compra total de 103 móviles realizada este año, sumados a los 174 incorporados en 2025.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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