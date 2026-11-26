El jueves 26 de noviembre, el padre Munir Bracco se pronunció sobre el debate en el Senado de la Ley de Ludopatía, que ya cuenta con media sanción en Diputados. Según el sacerdote, la demora en el tratamiento de esta norma responde a una falta de voluntad política y a la existencia de otros intereses que relegan la salud pública.

Foto: Redes sociales

Bracco explicó que la ludopatía es una adicción que afecta a personas de todas las edades y clases sociales, y que se diferencia de otras adicciones porque no presenta efectos físicos inmediatos. Esto dificulta la detección temprana, ya que quienes apuestan pueden mantener una apariencia normal mientras desarrollan la adicción.

El sacerdote detalló que las personas con ludopatía suelen apostar en cualquier momento y lugar, incluso durante actividades cotidianas, y que esta conducta genera aislamiento, ansiedad y deterioro de las relaciones familiares y sociales.

Además, Bracco señaló que la publicidad y la promoción constante de las apuestas, especialmente a través de redes sociales e influencers, contribuyen a la naturalización de esta adicción y atraen particularmente a los jóvenes. Según él, estos mensajes fomentan la idea de obtener dinero fácil sin esfuerzo, lo que puede desincentivar el estudio y el trabajo.

El padre también advirtió sobre el financiamiento que reciben los apostadores para continuar con la actividad, lo que puede derivar en deudas impagables y situaciones de usura. Destacó que la problemática afecta a todas las clases sociales y regiones del país.

Finalmente, Bracco hizo un llamado a la unidad para avanzar en la sanción de la ley, recordando el mensaje del Papa sobre la importancia de poner la economía al servicio de las personas y no al revés. En este sentido, sostuvo que la lucha contra la ludopatía es una causa que requiere compromiso conjunto para proteger a los jóvenes y sus familias.

El Senado continúa con el debate de la Ley de Ludopatía, que incluye la prohibición de la publicidad de apuestas, un punto clave para quienes buscan frenar el avance de esta adicción en la sociedad.

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