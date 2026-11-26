El jueves 26 de noviembre, el chef especializado en cocina sin gluten Ramiro Bressan presentó una receta para preparar masa casera de empanadas sin TACC que mantiene elasticidad y suavidad tanto al horno como frita.

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Esta masa, que no contiene huevo ni leche, se destaca por su resistencia al repulgue, evitando que se rompa al manipularla. El secreto está en el uso de chuño o chicle de mandioca, una mezcla de fécula de mandioca y agua que, junto con goma xántica, reemplaza la elasticidad que aporta el gluten en las masas tradicionales.

La base de la masa combina almidón de maíz, harina de garbanzo y harina de arroz. El polvo de hornear ayuda a airear la masa durante la cocción, mientras que el aceite de girasol aporta la materia grasa sin alterar el sabor. El relleno puede adaptarse al gusto, aunque en la demostración se usó carne.

Para preparar el chuño, se mezcla la fécula de mandioca con agua y se cocina a fuego moderado hasta obtener una consistencia homogénea y transparente. Luego, se combinan los almidones y harinas con goma xántica, polvo de hornear y sal, agregando agua, aceite y el chuño tibio para formar una masa suave y lisa.

El amasado requiere estirar y doblar la masa varias veces para lograr uniformidad. Se cortan discos de aproximadamente 10 centímetros de diámetro, que deben mantenerse cubiertos con una bolsa para evitar que se sequen y se rompan durante la cocción.

El horneado se realiza a 200 °C durante unos 10 minutos o hasta que estén doradas, aunque se recomienda no esperar a que tomen demasiado color para evitar que queden duras. También pueden freírse hasta dorar.

Entre los consejos para manipular esta masa, se destaca la importancia de aceitarse las manos para facilitar el trabajo, conservar las empanadas tapadas y evitar el uso de agua para manipular la masa. Para conservarlas, es preferible congelar las empanadas ya armadas y dejarlas templar antes de cocinarlas.

Esta receta también puede adaptarse para hacer tartas y admite variaciones en las harinas, reemplazando la de garbanzo por otras legumbres o aumentando la harina de arroz o almidón de maíz, con mínimas diferencias en el resultado.

Con esta propuesta, Bressan busca ofrecer una alternativa práctica y accesible para quienes requieren una dieta sin gluten y opciones veganas, mejorando la calidad y textura de las empanadas sin TACC.