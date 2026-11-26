Trabajadores del Hospital Garrahan, afiliados a la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), convocaron para el viernes 27 de noviembre a un cabildo abierto en el hall del hospital, ubicado en Combate de los Pozos 1881, a las 16 horas. La convocatoria busca expresar solidaridad con los compañeros sancionados y articular una respuesta conjunta ante despidos y suspensiones.

Foto: Redes sociales

El gremio señaló que las sanciones se aplicaron tras la toma de las oficinas de la Dirección Médica del hospital, una protesta que realizaron para frenar lo que calificaron como un vaciamiento del Garrahan en 2025. Según APyT, las medidas disciplinarias forman parte de un ataque a los trabajadores y sus organizaciones, en un contexto de recortes presupuestarios en salud, universidad y jubilaciones para 2027.

El pasado martes, APyT acompañó a los trabajadores sancionados para que pudieran ingresar a sus puestos, pese a un operativo de seguridad privada y policial que intentó impedirlo, según indicaron desde el gremio.

Las autoridades del hospital informaron que 38 empleados recibieron sanciones tras un sumario administrativo. De ellos, diez enfrentan pedidos de cesantía, aunque solo uno sería efectivo de inmediato; los otros nueve cuentan con tutela gremial. Además, 28 trabajadores fueron suspendidos por 20 días sin goce de sueldo.

La convocatoria del cabildo abierto busca visibilizar la situación y generar una respuesta unificada de los trabajadores del Garrahan y sus organizaciones gremiales.

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