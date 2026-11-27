El viernes 27 de noviembre, Bombal incorporó una ambulancia del sistema 107 como parte de una redistribución de móviles operativos realizada por el gobierno provincial. La entrega se realizó en Alcorta durante un acto encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro, que incluyó la entrega de tres ambulancias 0 km para Alcorta, Empalme Villa Constitución y Villa Constitución.

El presidente comunal de Bombal, Carlos Gabbi, destacó la llegada del vehículo y agradeció a la comisión y a la dirección del SAMCo local por las gestiones que permitieron concretar esta incorporación. Gabbi explicó que, aunque Bombal ya cuenta con una ambulancia comunal de alta complejidad, sumar una unidad del 107 amplía la capacidad de traslado en situaciones de emergencia.

Además, el jefe comunal valoró que junto con la ambulancia se haya asignado el recurso humano necesario, incluyendo choferes para operar el móvil, lo que consideró fundamental para el funcionamiento del sistema de emergencias.

Gabbi también señaló que la Comuna realiza un aporte mensual superior a los 10 millones de pesos para sostener la salud local. Este presupuesto incluye guardias activas pagas en el hospital, enfermería y turnos para la ambulancia comunal, con el objetivo de garantizar la atención médica a los vecinos.

La incorporación de esta ambulancia se enmarca en una política provincial de fortalecimiento del sistema de salud pública y de emergencias en localidades del sur de Santa Fe.

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