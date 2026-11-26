El jueves 26 de noviembre, el Ministerio de Salud de Santa Fe informó sobre el funcionamiento del circuito de atención para mordeduras de serpientes y la disponibilidad de sueros antiofídicos en la provincia, en el contexto de la crecida de los ríos que puede provocar el desplazamiento de serpientes hacia zonas urbanas y periurbanas.

Foto: Redes sociales

La ministra de Salud, Silvia Ciancio, explicó que los sueros antiofídicos no se aplican en cualquier centro de salud ni se consiguen en farmacias o veterinarias. Su administración requiere infraestructura hospitalaria específica y un equipo médico capacitado para atender posibles complicaciones.

En la ciudad de Santa Fe, los sueros están disponibles en el hospital José María Cullen y en el hospital de Niños Dr. Orlando Alassia. La distribución en estos efectores estratégicos responde a la necesidad de contar con equipamiento para monitorear al paciente y actuar ante reacciones adversas.

Ciancio advirtió que los sueros pueden generar reacciones alérgicas graves, como anafilaxia, por lo que solo se aplican en hospitales con unidades de cuidados intensivos y capacidad para realizar controles médicos y de laboratorio permanentes.

La ministra aseguró que no hay faltantes de suero en el sistema público y pidió a la población no trasladarse por cuenta propia a los hospitales que cuentan con el antídoto, ya que esto puede generar demoras y riesgos. En cambio, recomendó acudir al centro de salud más cercano, donde se evaluará la situación y, si es necesario, se organizará el traslado seguro hacia el hospital de referencia.

El tiempo para administrar el suero es de aproximadamente seis a ocho horas desde la mordedura, lo que permite coordinar la derivación a través del sistema de emergencias.

En cuanto a la prevención, el Ministerio de Salud recomendó mantener los patios desmalezados y libres de escombros, usar ropa adecuada como pantalones y camisas de mangas largas, guantes y botas de caña alta al transitar por zonas con vegetación densa, y evitar introducir las manos en huecos o espacios donde no se pueda ver.

Ante una mordedura, se aconseja lavar la zona con agua y jabón, retirar anillos o prendas ajustadas, y no realizar torniquetes, cortes ni succionar la herida. Tampoco se deben aplicar remedios caseros ni intentar capturar al animal. Si es posible, se puede describir o fotografiar la serpiente sin exponerse a riesgos para facilitar la identificación médica.

La indicación central es acudir inmediatamente al efector más cercano para que el sistema sanitario active el traslado y la atención adecuada.

Notas relacionadas