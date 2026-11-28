El sur de Santa Fe sumó una nueva conexión vial. Este viernes 27 de noviembre, el gobernador Maximiliano Pullaro inauguró oficialmente el primer tramo de la Ruta Provincial 96, que une Miguel Torres con Chovet. La obra incorpora aproximadamente 13,5 kilómetros de pavimento y dos rotondas, como parte de un proyecto que busca mejorar la circulación y ofrecer una alternativa a la Ruta Nacional 33.

La ceremonia comenzó en el sector de Miguel Torres, en cercanías de la intersección con la Ruta Provincial 93. Allí se realizó el primer corte de cinta, con la presencia de funcionarios provinciales, legisladores, autoridades comunales y vecinos de la región.

Entre los participantes estuvieron el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico; la ministra de Salud, Silvia Ciancio; la senadora Leticia Di Gregorio; el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella; y representantes de Vialidad Provincial.





Una caravana conectó Miguel Torres con Chovet

Después del acto inicial, una caravana de vehículos recorrió los 13,5 kilómetros del nuevo pavimento hasta Chovet. Participaron automóviles particulares, vehículos antiguos, una autobomba de los Bomberos Voluntarios de la localidad y una ambulancia.

En la rotonda de acceso a Chovet se concretó el segundo corte de cinta, encabezado por Pullaro y el presidente comunal Mauricio Lucic.

La actividad continuó con un acto público en el que hablaron las autoridades provinciales y comunales. Posteriormente, los vecinos participaron de una celebración que incluyó propuestas artísticas, fuegos artificiales y la actuación de Nueva Cumbia.

Qué significa la nueva ruta para Chovet

Durante su intervención, Mauricio Lucic destacó la importancia de contar con una conexión pavimentada que permita mejorar los desplazamientos hacia otras localidades de la región.

El presidente comunal sostuvo que la obra abre posibilidades para el crecimiento productivo y comercial de Chovet, además de facilitar la circulación de vecinos y trabajadores.

Desde el Gobierno provincial señalaron que la Ruta 96 fue proyectada para fortalecer la conectividad del departamento General López y ampliar las alternativas de circulación frente al tránsito que concentra la Ruta Nacional 33.





Cómo continúan las obras hacia Venado Tuerto

La inauguración representa la primera etapa de un proyecto vial de 52,5 kilómetros que unirá Miguel Torres con Venado Tuerto, atravesando el sector de Chovet, Elortondo y Carmen.

El segundo tramo comprende aproximadamente 25 kilómetros entre Chovet y Elortondo. En ese sector se desarrollan trabajos de movimiento de suelo, corrimiento de alambrados, construcción de alcantarillas y preparación de las capas estructurales del camino.

Por otro lado, la tercera etapa contempla otros 14 kilómetros entre Elortondo y Venado Tuerto, pasando por Carmen. Allí comenzaron las tareas vinculadas con el terraplén y una alcantarilla próxima a la nueva Circunvalación de Venado Tuerto.

El objetivo provincial es establecer una conexión pavimentada que facilite el traslado de personas y mercaderías entre las localidades del sur santafesino.

Con el primer sector inaugurado, el avance de los dos tramos restantes será determinante para completar el corredor y evaluar su impacto sobre la circulación regional.