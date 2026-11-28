Elortondo dio un paso en la renovación de su infraestructura sanitaria con el inicio de la construcción de un nuevo edificio para el SAMCo local. El acto se realizó este viernes 27 de noviembre y estuvo encabezado por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, junto a integrantes de su gabinete y autoridades de la región.

La obra contempla una inversión de 6.616 millones de pesos, una superficie aproximada de 2.600 metros cuadrados y un plazo de ejecución previsto de 18 meses. El proyecto busca reemplazar las actuales instalaciones sanitarias, que funcionan desde hace más de ocho décadas.

El nuevo establecimiento estará ubicado en calle San Martín 156, según la información difundida previamente sobre el inicio de los trabajos.

Una inversión sanitaria para General López

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, explicó que la construcción estará a cargo de la empresa ICA SRL, seleccionada mediante un proceso licitatorio en el que participaron 16 oferentes.

Según detalló el funcionario, la adjudicación se concretó por un monto cercano al 10% por debajo del presupuesto oficial, después de evaluar las propuestas técnicas y económicas presentadas en julio.

Enrico también señaló que el proyecto tendrá características constructivas comparables, en términos de calidad edilicia, con establecimientos sanitarios de mayor escala de la provincia.

La iniciativa forma parte de un programa de inversiones destinado a mejorar las condiciones de atención en distintas localidades santafesinas.

Qué dijeron las autoridades provinciales

Durante su visita, Pullaro defendió las inversiones realizadas en salud pública y sostuvo que la Provincia mantiene esta área entre sus prioridades, pese al contexto económico nacional.

El mandatario aseguró que el sistema sanitario santafesino incrementó su actividad durante los últimos años. Según las cifras expuestas por el gobernador, las consultas pasaron de 9,5 millones en 2023 a una proyección superior a los 13,5 millones para el cierre de 2026.

También afirmó que los traslados mensuales aumentaron de 250.000 a 470.000, aunque el informe difundido no incorpora el detalle metodológico de esa comparación.

Por su parte, la ministra de Salud, Silvia Ciancio, destacó la importancia que tendrá el futuro edificio para los trabajadores sanitarios y los vecinos de Elortondo.

La funcionaria vinculó la construcción con la continuidad de una política provincial de renovación hospitalaria y fortalecimiento de los servicios de emergencia.

Nuevas ambulancias y mejoras en la región

La agenda oficial también incluyó actividades en Alcorta, departamento Constitución, donde se entregaron tres ambulancias cero kilómetro destinadas a esa localidad, Empalme Villa Constitución y Villa Constitución.

Además, se redistribuyeron cinco unidades utilizadas anteriormente hacia Pavón Arriba, Sargento Cabral, Bombal, La Vanguardia y Santa Teresa.

En Alcorta también se presentaron mejoras en la guardia del SAMCo, con nuevos espacios de atención y trabajos de refuncionalización.

Los próximos pasos para el nuevo hospital

Con el inicio de los trabajos, comienza la etapa de ejecución del proyecto, cuyo plazo previsto es de un año y medio.

El cumplimiento de los tiempos establecidos dependerá del desarrollo de la obra y de las condiciones previstas en el contrato.

La construcción representa una renovación de la infraestructura sanitaria de Elortondo. Una vez finalizada, permitirá trasladar la atención a instalaciones nuevas, mientras que su impacto sobre los servicios dependerá de la organización sanitaria y el equipamiento que se incorpore.