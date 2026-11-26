Este viernes 26 de noviembre, Vialidad Nacional lleva adelante trabajos de mantenimiento en la Ruta Nacional 33, en el tramo que atraviesa el sur de la provincia de Santa Fe.

Las tareas principales incluyen bacheos de seguridad con material en frío entre Venado Tuerto y Firmat. Durante estas intervenciones, se reduce momentáneamente un carril y se establece paso alternado coordinado por banderilleros para garantizar la seguridad vial.

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Además, se realiza el desbaste de banquinas en el mismo tramo, desde Venado Tuerto hacia Firmat, con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua sobre la calzada. Para esta labor se emplea una motoniveladora que no genera cortes de carril, aunque se solicita a los conductores circular a velocidad reducida debido a la presencia de maquinaria y personal en la zona.

Por otro lado, se ejecuta el corte de pasto y despeje de barandas y cartelería en el tramo que va desde Rufino hasta Venado Tuerto. Estas tareas avanzan sin afectar la circulación, pero se recomienda precaución ante la presencia de equipos y operarios.

Estas acciones forman parte de las obras iniciales de puesta en valor de la RN 33, dentro del contrato de concesión a cargo de la empresa Arco Portuario, supervisadas por Vialidad Nacional.

Desde la entidad solicitaron a los usuarios respetar la señalización, las indicaciones de los banderilleros y reducir la velocidad en las zonas de obra para evitar accidentes y prever posibles demoras en el tránsito.

Fuente: parte de prensa oficial.

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