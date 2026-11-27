El Gobierno de Santa Fe inaugurará este viernes 27 de noviembre la primera etapa de la Ruta Provincial 96, una obra de infraestructura vial que conecta la intersección con la Ruta Provincial 93, en Miguel Torres, con la localidad de Chovet, en el departamento General López.

El nuevo tramo comprende 13 kilómetros y fue ejecutado con una inversión provincial superior a los 37.000 millones de pesos. Los trabajos incluyeron la construcción de dos rotondas y una calzada de mayor ancho, diseñada para mejorar las condiciones de circulación en el sur santafesino.

La inauguración marcará la finalización de la primera etapa de un proyecto que busca ampliar la conectividad entre distintas localidades de la región y generar una alternativa de circulación a la Ruta Nacional 33.

Una nueva conexión para el departamento General López

La obra forma parte del programa de infraestructura vial impulsado por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico.

Entre los objetivos planteados por las autoridades provinciales se encuentran la reducción de las distancias entre localidades, el mejoramiento de la seguridad vial y la generación de nuevas alternativas para el desplazamiento de vehículos particulares y transporte de cargas.

En paralelo, la Provincia continúa avanzando con las etapas restantes del proyecto. La segunda comprenderá el recorrido entre Chovet y Elortondo, mientras que la tercera permitirá extender el corredor hasta Venado Tuerto.

Una vez completadas las tres etapas, la nueva infraestructura ofrecerá otra opción de conectividad para una región con una importante actividad agropecuaria, comercial y productiva.

Cómo será el acto de inauguración

Las actividades comenzarán a las 19:00 en Miguel Torres, en el kilómetro cero de la nueva traza. Allí se desarrollará el acto protocolar, acompañado por una exposición técnica sobre las características de la obra y los trabajos realizados.

Tras la ceremonia, está prevista una caravana que recorrerá los 13 kilómetros del nuevo corredor hasta llegar a Chovet.

La programación continuará desde las 20:00 con una celebración popular abierta a los vecinos de toda la región. El encuentro tendrá lugar en las inmediaciones de la rotonda de acceso a la localidad, en el sector donde comenzará la segunda etapa del proyecto.

La jornada contará con propuestas gastronómicas, música en vivo y la presentación de la banda venadense La Nueva Cumbia, encargada del cierre musical.

Las próximas etapas de la Ruta 96

Con la inauguración del tramo entre Miguel Torres y Chovet, el proyecto ingresa en una nueva instancia de ejecución, centrada en la extensión del corredor hacia Elortondo y Venado Tuerto.

Los plazos de finalización de las próximas etapas no fueron precisados en la información difundida sobre el acto inaugural.