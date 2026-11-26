El domingo 29 de noviembre, desde las 10:00, el Aero Club Firmat llevará a cabo el 2° Encuentro Nacional de Helicópteros, una actividad abierta al público con entrada y estacionamiento gratuitos.

La jornada está destinada a toda la familia y contará con una muestra estática de helicópteros civiles y militares, además de aviones, que llegarán desde distintos puntos del país, según explicó Hernán García, secretario del Aero Club.

Se espera la participación de aeronaves de la Fuerza Aérea y del Ejército Argentino, junto con helicópteros civiles privados. La organización separará los helicópteros y aviones en diferentes sectores para garantizar la seguridad operativa, ya que el movimiento de los primeros puede afectar a los segundos.

Entre las actividades previstas, se ofrecerán vuelos bautismo en helicópteros civiles cuatriplaza, con un costo para tres pasajeros por vuelo, orientados a grupos familiares o interesados. Además, se están gestionando los permisos para realizar saltos de paracaidistas desde una aeronave del Ejército.

El evento también contará con un paseo de feriantes y emprendedores, servicio de buffet y la presentación musical de la banda del Liceo Aeronáutico Militar de Funes. Un grupo de aproximadamente veinte reservistas de la Fuerza Aérea brindará apoyo operativo durante la jornada.

El predio del Aero Club dispone de espacios con sombra, aunque se recomienda a los asistentes llevar reposeras y sombrillas para mayor comodidad.

Esta será la segunda edición del encuentro, tras una primera experiencia más reducida el año pasado. La realización del evento está sujeta a las condiciones climáticas y operativas que permitan la llegada y exhibición de las aeronaves.

El encuentro busca acercar a la comunidad a este tipo de máquinas y ofrecer la posibilidad de conocerlas de cerca, sacarse fotos y disfrutar de vuelos cortos en helicóptero.

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