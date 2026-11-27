La Orquesta Universo Conservatorio del Conservatorio Municipal de Música de Firmat realizará su presentación inaugural el domingo 29 de noviembre a las 20:30 en la Sala Cultural Intendente Cardinali.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno Municipal, busca fortalecer la formación musical y cultural de niños, jóvenes y adultos, ampliando las oportunidades de aprendizaje y promoviendo la música como experiencia comunitaria. Firmat sostiene este proyecto en línea con su condición de Ciudad del Aprendizaje reconocida por la UNESCO.

Soledad Zazzarini, subsecretaria de Cultura y Educación de la Municipalidad de Firmat, invitó a la comunidad a acompañar el estreno y destacó el carácter colectivo de la propuesta. Indicó que las entradas anticipadas tienen un costo de $7.000 y se pueden adquirir en Farmacia Amerise, ubicada en avenida Santa Fe 1271, mientras que en la boletería el día del evento costarán $10.000.

Lucio Pellegrini, responsable de la cátedra de guitarra, adelantó que el repertorio incluirá música popular con clásicos y canciones tanto locales como internacionales. Señaló que el elenco está compuesto por músicos de distintas generaciones, desde quienes llevan años tocando hasta jóvenes que comenzaron hace pocos meses.

El docente agregó que el grupo está en la etapa final de ensayos y manifestó la expectativa por el debut. Además, mencionó que la cátedra de batería y percusión está a cargo de Sebastián Michelli; Soledad Marchiono dicta lectura musical y flauta; Rebeca Marchiono lidera los saxos; Alberto Silva se encarga de la trompeta; y Ayelén Bastida del violín. Walter Torres y Sergio Vila colaboran en trombón y vientos madera, bajo la dirección de Gabriel Alustiza.

La presentación de la Orquesta Universo Conservatorio representa un paso importante para la vida cultural de Firmat, ofreciendo un espacio para la formación y el disfrute musical de la comunidad.

Notas relacionadas