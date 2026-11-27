Elortondo continúa desarrollando su programa de recuperación de residuos y alcanzó un nuevo registro durante noviembre. Con el reciente traslado de 12 toneladas de materiales reciclables, la localidad superó las 54 toneladas recuperadas desde julio de 2026, según los datos difundidos por el Gobierno comunal.

El último cargamento estuvo compuesto por cartón, botellas de plástico, aluminio y papel, que previamente fueron recibidos, separados y acondicionados en la Planta de Tratamiento local.

La iniciativa es impulsada por la gestión del presidente comunal Angelo Yocco, en conjunto con Elortondo Sustentable, y cuenta con la participación de vecinos, comerciantes, empresas e instituciones que colaboran con la separación de residuos.

Cómo funciona el sistema de recuperación

El proceso comienza con la clasificación de los materiales en los hogares y establecimientos de la localidad. Posteriormente, los residuos reciclables son depositados en los puntos limpios o incorporados al circuito de recepción y tratamiento.

Una vez que llegan a la planta, se realizan tareas de selección, acondicionamiento y preparación para su traslado hacia establecimientos donde pueden ser aprovechados nuevamente.

Este mecanismo permite recuperar materiales que, de otra manera, podrían terminar en el basural, además de favorecer su incorporación a diferentes procesos de reciclaje.

De las primeras 8 toneladas a superar las 54

Los primeros registros del programa corresponden a julio, cuando Elortondo concretó un envío de ocho toneladas de materiales hacia EcoVenado, en Venado Tuerto.

Durante agosto se trasladaron otras seis toneladas, mientras que en septiembre se incorporaron más de cuatro toneladas de cartón, aproximadamente mil kilos de papel blanco y seis pallets de plástico.

Posteriormente, se realizó un envío de 15 toneladas de vidrio hacia la planta de Glass Factoring SRL, ubicada en Rosario. A ese volumen se sumó otro traslado de ocho toneladas de reciclables.

El último despacho, de 12 toneladas, permitió superar el acumulado de 54 toneladas informado por las autoridades locales.

También se recuperan pilas, baterías y aceite usado

El programa contempla residuos que requieren tratamientos diferenciados. Entre ellos se encuentran las pilas y baterías, que son trasladadas a una planta de Venado Tuerto.

En el caso del aceite usado, una parte se destina a una empresa de Capitán Bermúdez para la producción de biocombustibles, mientras que otra se aprovecha en un taller local de jabonería social.

Desde Elortondo Sustentable, Mirian Barenghi destacó anteriormente la importancia de sostener la separación domiciliaria y utilizar los puntos limpios distribuidos en el pueblo.

La integrante del espacio también remarcó que la participación cotidiana de los vecinos resulta necesaria para mantener el funcionamiento del sistema.

La participación de la comunidad

Desde el Gobierno comunal agradecieron el acompañamiento de familias, comercios, empresas e instituciones que colaboran con la recuperación de materiales.

El programa continuará dependiendo de la separación en origen, el trabajo de acondicionamiento en la planta y la disponibilidad de destinos para los diferentes residuos.

Por el momento, no se difundieron nuevas metas de recuperación ni un balance detallado sobre los costos del operativo. El próximo registro permitirá conocer cómo evoluciona el volumen recuperado durante el cierre de 2026.