La Comuna de Los Quirquinchos presentó el viernes 27 de noviembre una nueva aplicación móvil destinada a mejorar la comunicación y el acceso a servicios para los vecinos de la localidad.

La herramienta digital permite a los usuarios registrarse con su número de DNI y dirección, vinculando el perfil al padrón local para acceder a diversas funciones.

Entre las opciones disponibles, la aplicación ofrece un acceso directo a contactos de emergencia como Policía, Bomberos, SAMCo y la Comuna, con comunicación inmediata, incluyendo un canal vía WhatsApp para la administración comunal.

Además, permite consultar avisos institucionales, vencimientos de tasas y horarios del recorrido del camión recolector de residuos, con visualización en mapa.

Los vecinos también pueden enviar reclamos a la administración local y consultar datos útiles, como horarios de atención comunal.

Otra función destacada es LaborAR, una bolsa de empleo local con ofertas laborales de la localidad y la zona.

Según indicaron desde la Comuna, el objetivo de esta iniciativa es acercar la gestión cotidiana a los habitantes de Los Quirquinchos de forma simple y accesible, concentrando servicios y avisos en un único espacio digital.

La aplicación está disponible para descarga en https://app.comunadelosquirquinchos.gob.ar/ y busca facilitar la interacción entre los vecinos y la administración comunal.

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