Firmat se prepara para recibir a pilotos, aficionados a la aviación y visitantes de toda la región con la realización del Segundo Encuentro Nacional de Helicópteros. La actividad tendrá lugar este domingo 29 de noviembre, desde las 10 de la mañana, en el predio del Aero Club local.

La propuesta busca acercar al público al mundo de la aviación mediante la exhibición de aeronaves y diferentes actividades recreativas destinadas a toda la familia. El acceso al predio y el estacionamiento serán gratuitos durante la jornada.

Hernán García, secretario de la institución organizadora, explicó que esta segunda edición busca ampliar la convocatoria respecto del encuentro realizado durante el año pasado. Para ello, fueron invitados propietarios de helicópteros particulares de distintos puntos del país, además de representantes de la Fuerza Aérea Argentina y del Ejército Argentino.

Si bien varias aeronaves ya cuentan con confirmación de asistencia, su llegada estará condicionada por cuestiones operativas y meteorológicas.

Exhibiciones y vuelos de bautismo

Uno de los principales atractivos será la exposición de helicópteros y aviones, que permitirá a los visitantes conocer de cerca las características de estas aeronaves y tomar fotografías.

La organización dispondrá sectores diferenciados para cada tipo de máquina, con el objetivo de garantizar las condiciones de seguridad durante las operaciones aéreas y los movimientos dentro del predio.

Además, quienes deseen experimentar un vuelo en helicóptero tendrán la posibilidad de contratar vuelos de bautismo en aeronaves civiles de cuatro plazas, con capacidad para tres pasajeros y el piloto.

Esta actividad será arancelada, aunque hasta el momento no se difundieron los valores de los pasajes.

Por otro lado, la institución se encuentra realizando las gestiones necesarias para incorporar una exhibición de paracaidismo desde una aeronave del Ejército Argentino. Su realización dependerá de las autorizaciones correspondientes.

Una jornada para toda la familia

El encuentro también contará con servicio de buffet, un paseo de feriantes y emprendedores, y una presentación musical a cargo de la banda del Liceo Aeronáutico Militar de Funes.

En materia organizativa, está previsto el acompañamiento de aproximadamente veinte reservistas de la Fuerza Aérea Argentina, quienes colaborarán con el desarrollo de las actividades.

Desde el Aero Club recomendaron a quienes tengan previsto asistir que lleven reposeras y sombrillas, debido a que los espacios de sombra dentro del predio son limitados.

La convocatoria está abierta tanto a los vecinos de Firmat como a visitantes de otras localidades de la región. Las puertas se abrirán a las 10:00, mientras que el desarrollo de las actividades aéreas quedará sujeto a las condiciones del tiempo y a las disposiciones operativas de cada aeronave.