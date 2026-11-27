El viernes 27 de noviembre, Elortondo alcanzó un nuevo récord en la recuperación de materiales reciclables al superar las 54 toneladas desde julio. Este avance se concretó con el envío reciente de 12 toneladas de cartón, botellas de plástico, aluminio y papel.

Foto: Redes sociales

Los materiales son procesados en la Planta de Tratamiento local, donde se reciben, clasifican y preparan para su traslado a las plantas de reciclaje correspondientes. Desde julio, se registraron varios despachos: 8 toneladas en julio, 6 en agosto, más de 4 toneladas de cartón y 1.000 kilos de papel blanco en septiembre, además de seis pallets de plástico.

En octubre se realizó el primer envío de vidrio, con 15 toneladas destinadas a la planta Glass Factoring SRL en Rosario. A estos volúmenes se sumaron otros despachos de 8 y 12 toneladas en los meses siguientes.

El programa ambiental de Elortondo también incluye la recuperación de residuos especiales. Pilas y baterías se trasladan a una planta en Venado Tuerto, mientras que el aceite usado se envía a una empresa en Capitán Bermúdez para la producción de biocombustible y a un taller local para fabricar jabones.

Mirian Barenghi, integrante de Elortondo Sustentable, destacó la importancia de mantener la separación de residuos en origen y el uso de los puntos limpios distribuidos en la localidad. "Estas pequeñas acciones son las que suman y hacen la gran diferencia", afirmó.

El presidente comunal, Angelo Yocco, y el Gobierno local agradecieron la colaboración de vecinos, comercios, empresas e instituciones que participan en esta iniciativa. El programa ha contribuido a reducir la cantidad de residuos enviados al basural y a fomentar la reutilización y el reciclaje en la comunidad.