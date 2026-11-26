El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, entregó este jueves Becas al Mérito Deportivo a 140 deportistas de 27 localidades en el Estadio Invencible de la capital provincial. La iniciativa busca reconocer el esfuerzo, la dedicación y los logros de atletas que representan a la provincia en diversas disciplinas.

Con esta entrega, ya son 412 los deportistas beneficiados en toda la provincia, incluyendo una primera tanda de 272 becas otorgadas a atletas de la zona sur. La inversión total destinada a estas becas alcanza los 546 millones de pesos, un aumento respecto del año anterior.

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Pullaro destacó que estas becas son una forma de acompañar a los deportistas y resaltó los valores que el deporte promueve, como el esfuerzo, la disciplina y el trabajo en equipo. Según el gobernador, estos valores son fundamentales para la construcción de una mejor sociedad.

El mandatario también hizo referencia a la reciente realización de los Juegos Suramericanos en Santa Fe, valorando la infraestructura y organización que posicionaron a la provincia en un lugar destacado a nivel nacional. Además, recordó el triunfo de Santa Fe en los Juegos Evita por tercer año consecutivo.

La ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, señaló que el reconocimiento a los deportistas no solo se basa en sus méritos deportivos, sino también en su calidad humana y en el ejemplo que brindan a los jóvenes.

Por su parte, la subsecretaria de Deportes Federado, Silvina Rodríguez Mesón, agradeció a los deportistas y destacó que estos reconocimientos son un incentivo para continuar promoviendo valores como la responsabilidad y la colaboración.

El diputado provincial Joaquín Blanco valoró el trabajo de la Secretaría de Deportes y destacó que en Santa Fe el acompañamiento a los deportistas es constante, no solo en momentos de competencia o éxito.

En el acto también estuvieron presentes el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti; el vicepresidente Ejecutivo de la Caja de Asistencia Social y Lotería de Santa Fe, Daniel Di Lena; el presidente del Consejo Provincial del Deporte, Sergio Basile; además de concejales, autoridades provinciales, municipales y comunales, entrenadores, dirigentes y deportistas.

Estas becas forman parte de las políticas provinciales para fortalecer el deporte, fomentar el desarrollo de talentos y generar oportunidades en todo el territorio santafesino.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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