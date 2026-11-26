Unión de Santa Fe se prepara para la temporada 2027 de la Liga Profesional de Fútbol, con un inicio de campeonato que, según un borrador de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), podría incluir tres partidos en una sola semana.

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El plantel dirigido por Leonardo Madelón finalizó este miércoles su etapa de amistosos en el Predio Casa Unión, donde venció en dos encuentros a 9 de Julio de Rafaela por 4-2 y 4-1. El equipo quedará licenciado este viernes y retomará los entrenamientos el sábado 26 de diciembre. La pretemporada más intensa está prevista para comenzar el 2 de enero de 2027.

En cuanto al calendario oficial, la AFA prevé que la Liga Profesional arranque el fin de semana del 24 de enero, con tres fechas programadas antes de que finalice el mes. Las fechas tentativas son: la primera entre el viernes 22 y el domingo 24 de enero; la segunda entre el martes 26 y el jueves 28; y la tercera entre el viernes 29 y el domingo 31 de enero.

Este nuevo formato de competencia volverá a un campeonato anual con un sistema de todos contra todos. Mientras se espera la confirmación oficial del calendario, la dirigencia y el cuerpo técnico de Unión continúan trabajando en la conformación del plantel, enfocándose en renovaciones, bajas y posibles incorporaciones.

Por otro lado, Unión aún no tiene confirmada su participación en la Serie del Río de la Plata, el tradicional torneo de verano que se disputa en Uruguay, aunque recibió una invitación formal para competir.

El inicio exigente del torneo plantea un desafío para el equipo santafesino, que deberá gestionar el ritmo de juego y la preparación física para afrontar tres partidos en pocos días desde la apertura del campeonato.

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