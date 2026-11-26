El jueves 26 de noviembre, el Senado de la Nación aprobó la suspensión de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para el año 2027, con 43 votos a favor y 29 en contra.

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El jefe de Gabinete, Diego Santilli, destacó la amplia mayoría obtenida y señaló con ironía que algunos dudaban de que el oficialismo contara con los votos necesarios para esta medida. Por su parte, la senadora Patricia Bullrich, líder de La Libertad Avanza, calificó la aprobación como una "media sanción para la reforma electoral" y resaltó que la suspensión de las PASO forma parte de un paquete que incluye la implementación de la ley de Ficha Limpia, destinada a impedir que personas con antecedentes de corrupción se postulen nuevamente.

El exgobernador de San Juan y actual senador, Sergio Uñac, también celebró la decisión y recordó que meses atrás había anticipado este escenario. Propuso además que el peronismo organice internas abiertas a través de "seis superdomingos peronistas", uno por cada región del país, para fortalecer la participación interna y construir una agenda propia.

En contraste, desde la oposición se manifestaron críticas hacia la reforma. Maximiliano Ferraro, diputado y líder de la Coalición Cívica, calificó la medida como una reforma política "a la medida de Milei" y la definió como un retroceso, al señalar que se suspenden las PASO, se elimina el debate presidencial obligatorio para las elecciones generales y se incorpora el voto sábana dentro de la Boleta Única. Ferraro sostuvo que cambiar las reglas electorales según la conveniencia del gobierno genera inseguridad jurídica y afecta los principios republicanos.

El senador Agustín Coto también cuestionó la suspensión, recordando que en las PASO anteriores solo un tercio de las agrupaciones logró superar el umbral para competir en las elecciones generales, y advirtió sobre las dificultades para organizar debates con múltiples candidatos si se elimina esta instancia.

La aprobación en el Senado representa un paso clave en la reforma electoral que ahora deberá ser tratada en la Cámara de Diputados para su ratificación definitiva.

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