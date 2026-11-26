La Corte Suprema de Justicia de la Nación sorteó el jueves 26 de noviembre a dos conjueces que participarán en la resolución sobre la prescripción de la causa que investiga presuntos maltratos a soldados durante la Guerra de Malvinas en 1982.

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Los conjueces designados son Graciela Montesi, presidenta de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, y Richar Fernando Gallego, presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca. Ellos se sumarán a los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti para definir el caso.

Además, fueron nombrados como suplentes Juan Perozziello Vizier, vocal de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, y Carolina Robiglio, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.

La incorporación de conjueces se debe a que los tres miembros titulares del tribunal no lograron un acuerdo mayoritario sobre si los hechos investigados pueden ser considerados delitos de lesa humanidad, lo que determinaría su imprescriptibilidad.

La causa judicial investiga a miembros de las Fuerzas Armadas por presuntas torturas, estaqueamientos y otros maltratos aplicados como castigo a soldados conscriptos durante el conflicto bélico en las Islas Malvinas.

En 2020, la jueza Mariel Borruto, del Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Grande, procesó a cuatro militares del Regimiento de Infantería 5: Miguel Ángel Garde, Belisario Affranchino Rumi, Gustavo Adolfo Calderini y Eduardo Luis Gassino. El fiscal Marcelo Rapoport solicitó además sumar a otros militares que podrían estar implicados.

Sin embargo, en 2021, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal consideró que los hechos no podían ser calificados como delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, estaban prescriptos. Ante esta decisión, la querella apeló y elevó el caso a la Corte Suprema.

Jerónimo Guerrero Iraola, abogado del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, que actúa como querellante, expresó que tienen "todas las expectativas" y que creen que "les asiste el derecho y la historia" en esta instancia judicial.

El fallo que emitan los conjueces junto con los ministros del máximo tribunal definirá si la causa continúa abierta o si prescribe, lo que tendrá impacto en la posibilidad de avanzar con las investigaciones y eventuales sanciones a los responsables.

Este caso forma parte de una serie de procesos judiciales que buscan esclarecer violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto de 1982 y que han generado debates sobre la imprescriptibilidad de estos delitos en Argentina.

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