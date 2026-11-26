El jueves 26 de noviembre, el presidente Javier Milei se pronunció sobre la situación del empleo en Argentina, cuestionando la veracidad de los datos oficiales y atribuyendo a gobiernos anteriores la construcción de relatos sobre la falta de trabajo.

Foto: Redes sociales

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Milei calificó como "relatos que se caen" las afirmaciones sobre la falta de empleo y acusó al kirchnerismo de manipular la información laboral. Según el mandatario, si la Población Económicamente Activa (PEA) se hubiera mantenido constante, la tasa de desempleo actual estaría por debajo del 5%.

El presidente compartió además un gráfico difundido por Federico Sturzenegger, ex presidente del Banco Central, que compara la tasa oficial de desempleo con una estimación que asume una tasa de participación laboral constante. En el gráfico, la línea roja representa el dato oficial, mientras que la verde muestra la estimación alternativa. Sturzenegger señaló que, salvo durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, los datos oficiales son correctos, pero que en ese período hubo manipulación.

Según esta perspectiva, la caída en la tasa de desempleo en los últimos años estaría vinculada a una disminución en la participación laboral, lo que implica que menos personas estarían activamente buscando empleo, un factor que podría distorsionar la interpretación de las cifras.

Estas declaraciones se inscriben en un contexto de debates sobre la situación económica y laboral del país, donde distintos sectores cuestionan la confiabilidad de las estadísticas oficiales y la gestión de gobiernos anteriores.

Milei continúa así con su línea crítica hacia el kirchnerismo, señalando que sus gobiernos habrían utilizado la prensa para difundir "mentiras socialistas" sobre la realidad económica.

El análisis sobre empleo y participación laboral sigue siendo un tema central en la agenda política y económica argentina, con implicancias para la formulación de políticas públicas y la percepción social sobre el mercado laboral.

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