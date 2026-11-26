El jueves 26 de noviembre, Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, instó a la sociedad a involucrarse activamente en el debate público en lugar de limitarse a quejarse sobre sus representantes.

Foto: Redes sociales

Rosatti afirmó que la calidad de la representación política está vinculada directamente al interés y la participación de la ciudadanía. "El bajo nivel de calidad de la representación es proporcional a la falta de interés de quienes solamente se quejan", señaló durante la conferencia "Reflexiones sobre el compromiso y la representatividad", realizada en el Salón Dorado de la Legislatura porteña.

El acto conmemoró los 35 años de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral y contó con la presencia del decano Gabriel Astarloa, la vicedecana Celina Cantú y otras autoridades académicas, además de juristas, jueces y funcionarios.

Durante su exposición, Rosatti abordó el impacto de las tecnologías digitales en la sociabilidad y la participación pública. Destacó que Internet ha ampliado y universalizado el acceso al conocimiento, pero advirtió que este avance se ha dado a costa de la despersonalización de las relaciones humanas.

El presidente de la Corte cuestionó la falsa sensación de cercanía que generan las redes sociales, donde la cantidad de seguidores o visualizaciones puede crear una ilusión de conexión real.

En relación con la inteligencia artificial (IA), Rosatti advirtió que esta tecnología ha alcanzado una etapa "agéntica" en la que ha adquirido autonomía, lo que genera preocupación a nivel global. Citó el mensaje del Papa León XIV, que llamó a "desarmar en ciertos aspectos la IA" para evitar que las máquinas controlen el destino de las personas.

Finalmente, Rosatti subrayó la necesidad de "recrear la sociabilidad" y valoró la "presencia real antes que virtual" como un camino para fortalecer la calidad institucional y la convivencia social.

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