El martes 24 de noviembre se confirmó que el aguinaldo correspondiente a diciembre, o segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), debe pagarse antes del 24 de diciembre, fecha límite que incluye un plazo de tolerancia de cuatro días hábiles respecto del vencimiento legal del 18 de diciembre.

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Este pago alcanza a trabajadores registrados del sector privado y público, así como a jubilados y pensionados, y busca brindar un ingreso adicional antes de las fiestas de fin de año. Quedan excluidos monotributistas, autónomos y trabajadores informales, salvo que tengan acuerdos específicos.

El aguinaldo se calcula tomando el 50% del salario bruto más alto percibido en el segundo semestre del año, es decir entre julio y diciembre, incluyendo horas extras, comisiones y otros conceptos remunerativos. Si el salario de diciembre resulta ser el más alto, se debe realizar un ajuste en el recibo de enero.

En casos de trabajadores con menos de seis meses en el empleo o que no hayan trabajado todo el semestre, el pago se hace de forma proporcional según los meses trabajados. Por ejemplo, si una persona ingresó en agosto y su mejor sueldo fue $1.600.000, el aguinaldo proporcional sería de aproximadamente $666.666.

Para jubilados y pensionados, el pago del aguinaldo se realiza junto con el haber mensual de diciembre sin necesidad de trámites adicionales, a cargo de la ANSES.

En la provincia de Santa Fe, los agentes públicos y jubilados cobrarán el SAC conforme al calendario de pagos que establezca el Ejecutivo provincial.

Cuatro puntos clave para el cálculo y pago del aguinaldo son: incluye todos los conceptos remunerativos, se calcula sobre el salario bruto, debe acreditarse antes de Navidad y los días de licencia por maternidad no generan aguinaldo sino asignación por maternidad.

Este refuerzo salarial es una práctica habitual que busca acompañar a las familias en los gastos propios de la temporada festiva y se encuentra regulado por la legislación laboral vigente.

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