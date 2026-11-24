El jueves 25 de noviembre, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Rosario convocará a una nueva marcha en el Monumento a la Bandera. La movilización se realizará para visibilizar la situación de violencia de género en la provincia de Santa Fe, que según datos recientes, encabeza las tasas de femicidios en el país.

Foto: Redes sociales

El relevamiento que se presentará durante la marcha mostrará cifras preocupantes sobre los casos de femicidio en la región. Además, los organizadores expresan que los reclamos por políticas públicas y medidas efectivas para prevenir y atender la violencia de género no han encontrado respuesta suficiente en la Legislatura provincial.

Esta convocatoria se suma a las acciones que distintos colectivos y organizaciones llevan adelante para exigir mayor compromiso y acciones concretas de las autoridades. La elección del Monumento a la Bandera como punto de encuentro busca dar visibilidad a la problemática en un espacio emblemático de Rosario.

El contexto de la provincia, con una tasa elevada de femicidios, genera preocupación entre activistas y sectores sociales que reclaman una respuesta integral y urgente para abordar la violencia contra las mujeres. La marcha se espera que reúna a cientos de personas que demandarán justicia y políticas públicas efectivas.

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