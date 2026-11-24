La crecida del río en Monte Vera, Santa Fe, mantiene aisladas a unas 50 familias que viven en la costa, mientras que otras 20 decidieron autoevacuarse y se trasladaron a viviendas de familiares o conocidos en Santa Fe, Esperanza y Rafaela. La situación se prolonga desde hace más de una semana.

Foto: Redes sociales

El secretario de Gobierno de Monte Vera, Emanuel Ponce, informó que el municipio realiza un operativo para asistir a los vecinos que permanecen en el paraje. Para trasladarlos, utilizan un tractor con una chata, ya que el camino costero está cortado por el avance del agua. Además, el municipio entrega mercadería, lavandina, alimentos para perros y velas para quienes están aislados.

Ponce aclaró que no se registraron evacuaciones organizadas por las autoridades; las 20 familias que dejaron sus hogares lo hicieron por decisión propia. El agua cubre entre uno y medio y dos kilómetros de los seis que tiene el camino costero, lo que dificulta el acceso y la comunicación.

El funcionario explicó que el anegamiento comenzó hace casi diez días, cuando el río alcanzó niveles cercanos a 5,60 y 5,70 metros. Con el pico de la crecida, el agua avanzó sobre una mayor extensión del camino y afectó campos cercanos a la zona.

Las autoridades municipales esperan que el nivel del río comience a bajar para evaluar las próximas medidas y continuar con la asistencia a los vecinos afectados.

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