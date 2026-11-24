El martes 24 de noviembre se cumplieron siete años desde que comenzó la transformación de un terreno baldío en la intersección de Pellegrini y Azcuénaga, en el barrio Centro II de Venado Tuerto, en un espacio verde y comunitario conocido como Manos a la Tierra.

Foto: Redes sociales

El proyecto nació en 2019 por iniciativa de Facundo Rebasti, entonces presidente de la comisión vecinal y actual subsecretario de Vecinales de la municipalidad, junto a un grupo de vecinos que gestionaron un convenio de cesión de uso con la administración municipal para reconvertir el predio en beneficio de la comunidad.

En sus comienzos, el espacio funcionó como una compostera comunitaria y centro de recepción de materiales reciclables. Según explicó Rebasti, en ese momento la separación de residuos en origen no estaba difundida, pero la respuesta de los vecinos fue rápida, con hasta 200 personas que se acercaban los sábados por la mañana para entregar sus residuos orgánicos y reciclables.

La infraestructura del predio se fue desarrollando con aportes de instituciones locales. El Vivero Morgan donó las primeras plantas frutales y plantines para iniciar la forestación. La Cooperativa de Obras Sanitarias colaboró con un tanque de 1.000 litros para el riego, que inicialmente se realizaba manualmente con baldes. Actualmente, el espacio cuenta con conexión propia y sistema de riego por goteo.

Manos a la Tierra también funciona como centro de distribución de bolsones para residuos mayores para la Zona 2 de Venado Tuerto, consolidando su papel en la gestión ambiental local.

El proyecto se sostiene gracias a un equipo estable de más de 50 voluntarios que organizan las tareas y atienden al público con una dinámica horizontal. Entre los colaboradores permanentes se encuentran Marina Díaz Vélez, exeducadora que lidera capacitaciones pedagógicas y visitas guiadas; Cristina Aisemberg, exreferente del INTA que aporta su experiencia técnica; y otros vecinos que coordinan las actividades semanales.

El predio recibe visitas de escuelas, jardines y centros de día, donde se ofrecen capacitaciones prácticas sobre compostaje, cultivo de hortalizas y conservación ambiental, funcionando como una huerta escuela.

Además, Manos a la Tierra incorpora actividades culturales y de preservación ecológica. Cada 1 de agosto organiza la celebración del Día de la Pachamama, con espectáculos y la participación del Coro Quechua de la Universidad Nacional de Rosario. También se realizan intercambios de semillas, talleres de compost, clases públicas de Tai Chi y se promueve la conservación de la mariposa monarca mediante la plantación de especies hospedadoras.

El espacio recibe visitantes de distintos sectores de Venado Tuerto y localidades cercanas como Maggiolo. Entre sus planes futuros está la construcción de un invernadero para producir plantines propios.

El objetivo principal de sus impulsores es que el modelo sea replicable, para que vecinos, estudiantes e instituciones puedan aplicar las prácticas de huerta, compostaje y conservación en sus propios espacios.

Manos a la Tierra abre sus puertas los sábados en Pellegrini y Azcuénaga, de 9 a 11 horas en primavera y verano, y de 10 a 12 horas en otoño e invierno.

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