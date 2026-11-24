Venado Tuerto se prepara para una nueva experiencia enológica este sábado 28 de noviembre, con la realización de "Sunset, Cata de Vinos y DJ en vivo" en el jardín exterior de la casona de Wehost, ubicada en Junín 326.

Foto: Redes sociales

La actividad comenzará a las 19 horas con la recepción de los asistentes, quienes serán recibidos con una copa de espumante rosé de cortesía. A las 21 horas se iniciará la cata guiada a cargo del sommelier Guillermo Albanés, referente de YoMalbec, que incluirá la degustación de tres etiquetas exclusivas de Bodega Los Haroldos acompañadas por un maridaje gastronómico.

El evento, organizado por Perla Castillo y Franco Montemaggio de la productora Empathy, junto con el espacio Wehost y el apoyo comercial de Wines La Cava, busca combinar el aprendizaje sobre vinos con música y gastronomía en un entorno natural y distendido.

La propuesta está limitada a 60 personas mayores de edad para garantizar una atención personalizada. Tras la cata, la noche continuará con la música de un DJ en vivo, transformando el espacio en una pista de baile hasta pasada la medianoche.

Además, se realizarán sorteos de experiencias vinculadas a la salud y el bienestar, con la participación de profesionales como Luciana Ferrand, que ofrecerá mediciones especializadas, y la Dra. Bertone, que brindará consultas para tratamientos estéticos junto con productos dermatológicos. La inmobiliaria Century 21 Cornejo también aportará obsequios para los asistentes.

Los interesados deben reservar su lugar previamente a través de los enlaces disponibles en los perfiles oficiales de Instagram de los organizadores: @perlacastillo, @empathy, @yomalbec y @wehost.

La actividad se enmarca en las celebraciones por el Día del Vino Argentino, declarado bebida nacional por decreto en 2010 y ratificado por el Congreso en 2013, y representa una propuesta inédita en la ciudad para disfrutar del vino y la música al aire libre.

Notas relacionadas