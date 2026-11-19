El jueves 19 de noviembre se informó que en María Teresa se está construyendo un Centro de Día destinado a personas mayores. El espacio estará ubicado en el Club Social de la localidad y tiene como objetivo ofrecer un lugar para que los adultos mayores puedan socializar, participar en actividades y mantener una vida activa.

Foto: Redes sociales

El centro está pensado para acompañar a las personas mayores durante el día, fortaleciendo sus vínculos sociales y combatiendo la soledad no deseada. Además, busca que los usuarios puedan disfrutar de distintas propuestas sin perder su independencia, ya que regresarán a sus hogares al finalizar las actividades.

Esta iniciativa responde a la necesidad de generar espacios que promuevan la inclusión y el bienestar de la población adulta mayor, facilitando oportunidades para el aprendizaje y la recreación en un entorno comunitario.

Por ahora, no se detallaron fechas de apertura ni el tipo específico de actividades que se ofrecerán, pero se espera que el centro contribuya a mejorar la calidad de vida de los mayores en María Teresa.

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