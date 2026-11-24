El cáncer de próstata es uno de los tumores más comunes en hombres y su detección temprana puede mejorar significativamente las posibilidades de tratamiento curativo. El martes 24 de noviembre, el urólogo Nicolás Beccerica, integrante de Grupo MIT, destacó la importancia de realizar controles preventivos a partir de los 50 años, o antes si hay antecedentes familiares, para identificar la enfermedad en etapas iniciales.

Foto: Redes sociales

Beccerica explicó que uno de cada ocho hombres será diagnosticado con cáncer de próstata a lo largo de su vida y que, a nivel mundial, entre 230.000 y 240.000 nuevos casos se detectan anualmente. Señaló que esta enfermedad es la segunda más frecuente en hombres después del cáncer de colon.

El especialista aclaró que los controles no comienzan necesariamente con el tacto rectal, un examen que genera temor y rechazo en muchos pacientes. Actualmente, existen métodos menos invasivos, como el análisis de sangre para medir el antígeno prostático específico (PSA), que sirve como primer indicador para evaluar la salud prostática. Un resultado elevado no confirma la presencia de cáncer, sino que orienta al urólogo a realizar estudios complementarios, como ecografías o resonancias magnéticas con contraste.

Respecto a la edad para iniciar los controles, Beccerica recomendó comenzar a los 50 años, aunque sugirió adelantar esta edad a los 45 o incluso 40 años en casos de antecedentes familiares de cáncer de próstata. Destacó la importancia de conocer la historia clínica familiar para establecer el momento adecuado para el seguimiento.

El urólogo advirtió que el cáncer de próstata puede desarrollarse de forma silenciosa y que los síntomas suelen aparecer cuando la enfermedad está avanzada. Entre las señales mencionó dificultades para orinar, cambios en el chorro miccional, presencia de sangre en la orina y dolores óseos. Sin embargo, aclaró que estas molestias no siempre indican cáncer, ya que el agrandamiento benigno de la próstata es común con la edad y también puede provocar alteraciones en la micción.

En cuanto a los tratamientos, Beccerica detalló que cuando el tumor está localizado, las opciones incluyen la prostatectomía radical, que puede realizarse mediante cirugía abierta, laparoscópica o robótica. En Grupo MIT, la mayoría de los procedimientos son laparoscópicos, y algunos profesionales se están capacitando en cirugía robótica. También pueden indicarse radioterapia o medicamentos según el caso.

El especialista resaltó que las técnicas mínimamente invasivas ayudan a preservar funciones importantes como la continencia urinaria y la potencia sexual. Además, señaló que la salud sexual debe ser parte de la consulta, ya que muchos pacientes no expresan sus inquietudes por tabúes.

Grupo MIT cuenta con un equipo interdisciplinario que incluye urología, oncología, nutrición, psicooncología, oncocardiología y genética para abordar integralmente el cáncer de próstata. Este enfoque permite evaluar y acompañar al paciente en todos los aspectos de su salud.

Beccerica también subrayó la importancia del primer contacto con el médico clínico para facilitar la derivación a especialistas y promover la realización de controles preventivos.

En el marco del Mes Azul, dedicado a la salud masculina, el especialista instó a derribar prejuicios y tabúes, y a que los hombres no esperen a tener síntomas para consultar. La prevención y el control oportuno son claves para mejorar el pronóstico de esta enfermedad.

Notas relacionadas