El bienestar laboral comenzó a ocupar un lugar cada vez más importante dentro de las estrategias de las empresas. Más allá de la seguridad y la prevención de accidentes, distintas organizaciones incorporan medidas destinadas a cuidar la salud mental, mejorar las relaciones laborales y atender necesidades específicas de sus trabajadores.

En este contexto, cuatro compañías presentan experiencias que abordan diferentes aspectos del ámbito laboral: desde herramientas para reconocer situaciones de estrés hasta programas de inclusión, hábitos saludables y acompañamiento durante la maternidad.

Salud mental y prevención del estrés

Una de las experiencias es la de ARUP, que desarrolló una herramienta denominada Termómetro del Estrés. Su objetivo es permitir que los empleados identifiquen su nivel de tensión emocional y accedan a recursos de acompañamiento de acuerdo con sus necesidades.

La iniciativa forma parte de una estrategia que también incluye Work Unbound, un modelo de flexibilidad que busca adaptar la organización del trabajo a diferentes circunstancias personales.

Según la información difundida, este enfoque obtuvo el segundo puesto en los Premios Salud y Empresa de 2024.

Por otro lado, Galletas Gullón puso en marcha durante 2026 un Plan de Acción de Mejora Psicosocial que contempla capacitaciones para gestionar el estrés, recomendaciones de cuidado emocional y recursos de salud mental disponibles para sus empleados.

La compañía también desarrolla actividades de prevención física, entre ellas una Escuela de Espalda, controles de salud y acciones destinadas a promover una alimentación equilibrada.

Inclusión laboral y oportunidades

MAPFRE concentra parte de sus iniciativas en la inclusión de personas con discapacidad.

La empresa desarrolló una metodología para evaluar cómo la integración laboral influye en la calidad de vida de sus trabajadores.

De acuerdo con una encuesta realizada a 80 profesionales con discapacidad de diez países, los participantes calificaron con 8,4 puntos sobre 10 la contribución del empleo a su bienestar.

Además, la aseguradora informó que 13.015 empleados participaron en su programa de sensibilización Miradas sin etiquetas.

Otra de sus propuestas, denominada Programa Familiares, ofrece orientación laboral a familiares con discapacidad de trabajadores de la compañía en España. Según los datos difundidos, permitió concretar 91 contratos laborales desde su implementación.

Salud menstrual y acompañamiento durante la lactancia

Menarini España incorporó en 2024 un punto de acceso gratuito a productos de higiene menstrual en su sede de Badalona.

La medida forma parte de su estrategia BE HEALTHY y busca responder a necesidades que pueden presentarse durante la jornada laboral.

La empresa también habilitó un espacio para la extracción de leche materna dentro de su servicio médico, destinado a trabajadoras que retoman sus actividades después de la maternidad.

El desafío de medir los resultados

Estas experiencias muestran distintas formas de incorporar el bienestar de los trabajadores a las políticas empresariales.

Sin embargo, la implementación de programas no permite establecer por sí sola su efectividad. Para conocer sus resultados es necesario evaluar indicadores como el ausentismo, la satisfacción laboral, la prevención de enfermedades y la participación de los empleados.

En este marco, el desafío para las organizaciones consiste en sostener estas medidas en el tiempo y comprobar si generan mejoras concretas en las condiciones de trabajo.