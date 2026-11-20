La localidad salteña de Chicoana quedó en el centro de una investigación judicial por el asesinato de Denis Viñabal, una joven de 27 años que murió el jueves 19 de noviembre durante un episodio ocurrido en el Centro de Mediación de esa localidad. El principal señalado por el ataque es su expareja, Carlos Enrique Pascal, integrante de la Policía provincial, quien también falleció horas después.

El caso es investigado por la fiscal María Luján Sodero bajo la hipótesis de un femicidio seguido de suicidio. Mientras avanzan las pericias, una publicación realizada desde las redes sociales oficiales del Municipio de Chicoana abrió una controversia por la despedida institucional dedicada al policía.

El crimen ocurrió durante una audiencia de mediación

De acuerdo con la información preliminar, Viñabal había concurrido el jueves por la tarde al Centro de Mediación de Chicoana, donde también se encontraba Pascal.

Según los primeros datos de la investigación, el efectivo ingresó al edificio y habría utilizado su arma reglamentaria para dispararle a la joven, provocándole la muerte.

Después del ataque, el hombre abandonó el lugar, lo que motivó un operativo de búsqueda por parte de las fuerzas de seguridad.

Horas más tarde, Pascal fue localizado gravemente herido en una zona descampada. Personal de emergencias lo trasladó en código rojo al hospital local, donde se constató su fallecimiento.

La principal hipótesis investigativa indica que el policía se habría quitado la vida después de cometer el crimen. Sin embargo, los resultados periciales serán determinantes para reconstruir la secuencia de los hechos.

La Fiscalía ordenó autopsias y pericias

La fiscal María Luján Sodero se trasladó a Chicoana para coordinar las primeras medidas judiciales.

En el procedimiento participaron especialistas de Criminalística y de la Unidad UGAP del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales.

Además, se dispuso el traslado de ambos cuerpos al Servicio de Tanatología Forense del CIF para la realización de las autopsias correspondientes.

Las actuaciones buscan determinar las circunstancias del ataque, establecer cómo se utilizó el arma y reconstruir los movimientos del policía antes y después del hecho.

Hasta el momento, la información difundida no precisa si existían denuncias anteriores, medidas de protección o antecedentes judiciales vinculados con la relación entre la víctima y el presunto agresor.

Cuestionamientos al Municipio de Chicoana por una publicación

En paralelo a la investigación, el Municipio de Chicoana quedó involucrado en una controversia pública después de publicar en sus redes sociales una imagen de despedida de Carlos Enrique Pascal.

La publicación incluía una fotografía del efectivo, su nombre completo, las fechas de nacimiento y fallecimiento y un mensaje de condolencias firmado institucionalmente por el intendente Esteban Ivetich.

Aunque la administración municipal también difundió una despedida de Denis Viñabal, el reconocimiento al policía señalado como autor del femicidio generó comentarios críticos de usuarios en redes sociales.

Los cuestionamientos estuvieron dirigidos a la decisión de realizar una despedida institucional de una persona vinculada con una investigación por violencia de género.

Cómo continúa la investigación

La causa permanece bajo intervención de la Justicia salteña. Los resultados de las autopsias y las pericias criminalísticas permitirán establecer con mayor precisión la mecánica de las dos muertes.

Por otro lado, resta conocer si el gobierno municipal emitirá alguna aclaración sobre las publicaciones que motivaron los cuestionamientos.