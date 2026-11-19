La Justicia de Santa Fe dictó prisión preventiva para ocho personas investigadas por presunta comercialización de estupefacientes en Firmat. La resolución se conoció este miércoles 18 de noviembre, luego de las audiencias imputativas y de medidas cautelares realizadas en los Tribunales de Melincué.

De acuerdo con la información proporcionada por la fiscal Ana Belén Stampella, siete de los imputados son hermanos y fueron detenidos durante los allanamientos realizados el viernes 13 de noviembre. La octava persona fue localizada y detenida el lunes 16 en Elortondo, como parte de la misma investigación.

La causa está a cargo de Stampella y del fiscal Luis Lagioia, integrante de la Fiscalía Regional de Microtráfico.

Qué resolvió la Justicia

Durante las audiencias, el magistrado interviniente dispuso la prisión preventiva por el plazo de ley para los siete hermanos investigados.

En cuanto a la octava persona, que no tendría parentesco con el grupo familiar pero residía en el mismo predio donde se realizaron los procedimientos, se estableció una prisión preventiva de 30 días.

Las medidas fueron adoptadas mientras continúa la investigación penal. Ninguno de los imputados fue condenado en esta instancia y las responsabilidades individuales deberán determinarse durante el proceso judicial.

Las denuncias de los vecinos fueron parte de la investigación

Uno de los aspectos señalados por la fiscal Stampella fue la participación de vecinos que aportaron información sobre presuntas actividades vinculadas con la venta de drogas.

Según explicó, se incorporaron más de diez denuncias realizadas a través del Buzón de la Vida, además de declaraciones de testigos de identidad reservada y testimonios de personas identificadas durante las tareas investigativas como compradores ocasionales.

La funcionaria también indicó que, después de los allanamientos, otros vecinos se presentaron espontáneamente ante la Fiscalía para brindar información sobre posibles puntos de comercialización de estupefacientes en Firmat.

Estos elementos forman parte del material que analiza la Justicia para establecer el alcance de las presuntas maniobras delictivas.

Qué secuestraron durante los allanamientos

Los operativos se desarrollaron el viernes 13 de noviembre en dos viviendas ubicadas sobre cortada Dr. Tulio Álvarez Pereyra y en un predio con varias edificaciones situado en calle Hilario Ascasubi.

Los procedimientos estuvieron a cargo de personal de la Policía de Investigaciones, con intervención de distintas unidades especializadas y grupos de apoyo de la región.

Durante las requisas se secuestraron:

47 gramos de cocaína, distribuidos en una bocha y 25 envoltorios.

Aproximadamente 445 gramos de marihuana.

Un plantín de cannabis.

Más de 1,5 millones de pesos en efectivo.

27 teléfonos celulares y dos tarjetas microSD.

Un rifle de aire comprimido y dos pipas caseras de bronce.

Los elementos quedaron incorporados a la investigación para su correspondiente análisis.

Cómo continúa la causa

La investigación buscará determinar la participación de cada imputado, el posible funcionamiento de los puntos de venta y la vinculación entre los elementos secuestrados y las actividades investigadas.

Por el momento, no se difundieron en la información disponible las declaraciones de las defensas ni los fundamentos completos de la resolución judicial.

La situación procesal de la octava persona deberá volver a evaluarse al cumplirse el plazo cautelar de 30 días, salvo que se adopte otra resolución.