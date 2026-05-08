Ricardo Arjona brilló otra vez en Buenos Aires

El cantante guatemalteco realizó su cuarta presentación en el Movistar Arena y volvió a generar una fuerte conexión con el público argentino.
 
Música08/05/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

El cantante Ricardo Arjona se presentó este jueves por la noche en el Movistar Arena con una nueva función de su espectáculo “Lo que el SECO no dijo”, en el marco de una extensa serie de recitales en la ciudad de Buenos Aires.

Durante el concierto, el artista recorrió algunos de los grandes clásicos de su carrera y también interpretó nuevas canciones ante un estadio colmado, donde el público acompañó cada tema con aplausos y coros constantes.

Uno de los momentos más destacados de la noche se vivió cuando una fan fue invitada al escenario y recibió una serenata del cantante, generando una de las escenas más emotivas del show. Además, Arjona volvió a utilizar los dos escenarios montados dentro del recinto, una propuesta que le permitió acercarse a distintos sectores del estadio y mantener una conexión más directa con los asistentes.

La presentación también contó con la presencia de figuras conocidas, entre ellas la influencer Stephanie Demner, quien compartió imágenes y videos del recital en sus redes sociales.

El artista todavía tiene por delante diez funciones más en Buenos Aires, en una gira que continúa mostrando una importante convocatoria y una fuerte respuesta del público argentino.

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