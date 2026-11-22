48 familias de Santa Isabel acceden a lotes comunales para viviendas
El sábado 21 de noviembre, 48 familias de Santa Isabel participaron del sorteo de lotes comunales en el Complejo Cultural Centenario, en el marco del programa de tierras "Isabel, mi lugar". Este proceso busca facilitar el acceso a la tierra para la construcción de viviendas en la localidad.
Foto: Redes sociales
El acto contó con la presencia de un escribano público y referentes de instituciones locales, quienes garantizaron la transparencia del sorteo. Los terrenos adjudicados comenzarán a transformarse en hogares y proyectos para las familias beneficiarias.
Desde la comuna destacaron que esta iniciativa forma parte de una política pública orientada a acompañar el crecimiento de la comunidad y promover que más vecinos puedan establecerse en Santa Isabel. La entrega de lotes representa un paso concreto hacia el sueño de la casa propia para estas familias.
El programa "Isabel, mi lugar" busca asegurar un acceso justo y claro a la tierra, con el respaldo del Estado comunal. La jornada fue emotiva, con expresiones de alegría y esperanza entre los adjudicatarios.
La comuna anticipó que continuará trabajando en políticas que favorezcan el desarrollo habitacional y social de Santa Isabel, consolidando el proyecto de crecimiento local.
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